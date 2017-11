TERRASSA, PREMIO REINA LETIZIA DE ACCESIBILIDAD 2016, EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

Terrassa, Premio Reina Letizia de Accesibilidad 2016, protagoniza el cupón de la ONCE del próximo jueves 9 de noviembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán la labor que la ciudad catalana realiza en materia de accesibilidad y mostrará el apoyo de la ONCE a este tipo de actuaciones.





El cupón fue presentado este viernes, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Terrassa, por Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya, y la regidora Lluïsa Melgares. El acto contó, asimismo, con la presencia del director de la Agencia de la ONCE en Terrassa, Francisco Aguilar, y entidades de la Comisión de Accesibilidad.

El Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, concedió al Ayuntamiento de Terrassa el Premio Reina Letizia 2016 de Accesibilidad Universal de Municipios, en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes, por la elaboración y desarrollo del Plan Local de Atención a las Capacidades Diversas y Accesibilidad 2016-2020.

Al recibir la comunicación oficial de la concesión de este reconocimiento, el consistorio de Terrassa manifestó que "para la ciudad es un orgullo y un honor recibir este galardón". Destacó "la estrecha colaboración que hay en la ciudad con todas las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, y la tarea, que ya dura años, que se está llevando a cabo para eliminar barreras físicas, culturales y mentales. Nuestro objetivo es seguir construyendo día a día una ciudad para todos, sin exclusiones ni discriminaciones”.

El Ayuntamiento de Terrassa considera que este premio es "un reconocimiento a la tarea colectiva realizada hasta ahora y un estímulo para seguir avanzando en la misma línea en el futuro: lograr la plenitud de derechos para todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin excepción".

También pone en valor "el Pacto Terrassa para la Accesibilidad Universal como el compromiso de la ciudad para trabajar por una Terrassa inclusiva y accesible para todos". El pacto se firmó en 2012 y es el acuerdo entre el Ayuntamiento, entidades y ciudadanía que guía las actuaciones a seguir en materia de accesibilidad universal en Terrassa.

La ONCE en Cataluña y especialmente la Agencia de Terrassa felicitan a esta ciudad por el galardón y la animan a seguir trabajando juntos para hacer una ciudad más inclusiva y mejor para todos.

Desde la Oficina Técnica para la Promoción de la Accesibilidad también han agradecido a la ONCE la labor que hace, "que es mucha. Sin la ONCE sería mucho más difícil".

