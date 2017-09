ROSA TORRES-PARDO Y TERESA CATALÁN, PREMIOS NACIONALES DE MÚSICA 2017

Rosa Torres-Pardo, en la modalidad de Interpretación, y Teresa Catalán, en la modalidad de Composición, fueron galardonadas hoy con los Premios Nacionales de Música correspondientes a 2017, dotado cada uno con 30.000 euros.

El jurado ha resuelto conceder el premio a Rosa Torres-Pardo “por su extraordinario trabajo de difusión de la música española como intérprete, recuperando repertorio y apoyando especialmente a los compositores españoles”. También ha valorado “la versatilidad de los proyectos que ha puesto en marcha, aunando diversas disciplinas artísticas, y destacando su colaboración con el flamenco, la poesía o la danza.”

Rosa Torres-Pardo es una de las más renombradas pianistas españolas. Obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Tras estudiar en España con Joaquín Soriano y Gloria Olaya, amplió sus estudios con María Curcio en Londres, Adele Marcus en Juilliard School of Music en Nueva York y Hans Graff en Viena.

Premio Masterplayers International Piano Competition en Lugano (Suiza) y medalla Isaac Albéniz por la interpretación y difusión de 'Iberia' (galardón que recibió junto a Alicia de Larrocha), debutó en el Teatro Real de Madrid en 1987 con la orquesta alemana Philharmonia Hungarica bajo la batuta de Jean-Bernard Pommier, interpretando el Tercer concierto de Prokofiev.

A partir de entonces ha aparecido en los más importantes escenarios junto a prestigiosas orquestas, como Los Angeles Philharmonic en Hollywood Bowl, Royal Philharmonic de Londres, Orchestre Symphonique de Montréal, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, St. Petersburg Philharmonic, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin o los Virtuosos de Moscú. Ha trabajado con directores tan reconocidos como Charles Dutoit, Vladimir Spivakov, Tamás Vásáry, José Serebrier, Yuri Temirkanov o Jean Fournet, apareciendo en salas y teatros como el Carnegie Hall y Alice Tully Hall de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Berlín, Musikhalle de Hamburgo, Teatro Colón de Buenos Aires, Hong Kong City Hall, Sala de las Columnas de Moscú, etc.

Asimismo, ha realizado actuaciones con Plácido Domingo en Estados Unidos y conciertos en España con las más importantes orquestas del país. Igualmente ha realizado giras de conciertos en América, Australia, Asia y Europa. Ha colaborado con grupos de cámara como los cuartetos Melos, Assai, Janácek y Bretón y con cantantes como María Bayo, Marina Pardo o Isabel Rey.

Rosa Torres-Pardo ha grabado para Deutsche Grammophon, Decca, Calando, Naxos o Glossa. Destacan entre sus grabaciones, 'Ballets Rusos' (Prokofiev y Stravinsky), 'Concierto Breve de Montsalvatge y Rapsodia', de Albéniz junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 'Concierto', de Nin Culmell con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, o el 'Concierto nº 3 de Balada' con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Recientemente ha presentado su nuevo CD 'Goyescas', editado con Deutsche Grammophon, con motivo de la conmemoración del centenario de Enrique Granados. Destaca también 'Tangos, habaneras y otras milongas' para Deutsche Grammophon, 'Las horas vacías', de Ricardo Llorca con la New York Opera Society y los 'Quintetos', de Antonio Soler para Columna Música.

En los últimos años, Rosa Torres-Pardo ha colaborado en diversos proyectos interdisciplinares, como la película musical 'Iberia', de Carlos Saura; 'Albe´niz, el color de la mu´sica', de Jose´ Luis Lo´pez-Linares, o 'La vida rima', junto a la cantante Ana Bele´n. Recientemente ha estrenado en Japo´n y Espan~a el documental sobre Antonio Soler titulado 'Una rosa para Soler', dirigido por Arantxa Aguirre. Actualmente se encuentra desarrollando un nuevo documental, sobre Enrique Granados. Desde 2011, Rosa Torres-Pardo es artista residente en The New York Opera Society.

Por su parte, el jurado ha otorgado el premio a Teresa Catalán “por su amplio y diverso catálogo de obras, abarcando desde la canción lírica hasta piezas sinfónicas. En los últimos años destacan los estrenos de Printzesaren Dantza o Aldonza y Crésida”. El Jurado también ha valorado “su importante labor pedagógica y de difusión de la música contemporánea y su larga dedicación a la educación musical”.

Teresa Catalán es una destacada compositora y catedrática de Composición e Instrumentación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue condecorada en 2011 con la Encomienda de la Orden al Mérito Civil y en la actualidad es miembro del Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra y del consejo de redacción de la revista 'Papeles' del Festival de Cádiz.

Su obra recorre prácticamente todos los géneros, destacando el de cámara y las obras para piano. Ha participado en trabajos colectivos como 'El rapto de Europa' del Grupo de Pamplona (1987).

Quiso ser músico porque decidió “ser partícipe de la magia de hacer sonar al mundo”. Su formación comenzó en el Conservatorio 'Pablo Sarasate' de la capital de Navarra con reconocidos profesores como Pilar Bayona, Fernando Remacha, Luis Taberna o Luis Morondo. Para perfeccionar su técnica de composición asistió a cursos de maestros como Agustín González Azilu (Técnicas de Composición Contemporánea) y Ramón Barce (Sociología de la Música). También acudió a los cursos de Franco Donatoni en la Accademia Chigiana de Siena (Italia). Siguió formándose como compositora y se doctoró en Filosofía del Arte y cursó el Máster de Estética y Creatividad Musical, ambas por la Universidad de Valencia.

Cuando terminó su formación, fue miembro fundador del Grupo de Pamplona de Compositores (Iruñeako Taldea Musikagileak), caracterizado estéticamente por el uso de formas que se reconocen y de recursos paratonales, el uso tradicional de los instrumentos musicales y la voluntad de construcción de sistemas armónicos que superasen la oposición tonal/atonal. También es miembro fundador de la Asociación de Compositores Vasco-navarros.

Fue directora del Conservatorio de Tarazona, catedrática de composición, Instrumentación y Formas musicales y vicedirectora en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Y profesora invitada y asociada en el Conservatoria Superiro de les Illes Balears. De los cursos que ha impartido, destaca el que ofreció invitada por el Conservatorio Tchaikovski en Moscú y otras ciudades europeas como Heidelberg y Alghero. Su actividad académica también incluye la elaboración de tratados y artículos como 'Sistemas compositivos temperados del siglo XX y Música no tonal: las propuestas de J. Falk y E. Krenek' (del que es coautora).

