MÁS DE DOS TERCIOS DEL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA SE DEBEN A LOS NUEVOS MEDICAMENTOS

Más de dos tercios del aumento de la esperanza de vida se deben a los medicamentos innovadores, según recordó Farmaindustria durante la celebración del XXXV Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina.

Según informó Farmaindustria este viernes, los medicamentos innovadores no sólo consiguen aumentar la esperanza de vida de los pacientes, sino que también consiguen ahorros en los sistemas de salud y mejoran la productividad económica. De hecho, esta entidad hizo mención a un estudio empírico sobre patología cardiovascular que ha revelado que “por cada 24 dólares de coste extra que suponían los medicamentos innovadores, los sistemas sanitarios se ahorraron 89 dólares en concepto de costes hospitalarios, lo que se tradujo en un ahorro neto de 65 dólares para los sistemas sanitarios”.

En este sentido, el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, aseguró durante su intervención que “del aumento de la esperanza de vida registrado entre 2000 y 2009 (cifrado en 1,74 años) un 74% se debió a los nuevos medicamentos lanzados en ese mismo periodo. En el caso de los pacientes de cáncer, se estima que el 83% del incremento de la esperanza de vida media de estas personas, que aumentó en 3 años entre 1980 y 2008, se debe a los nuevos tratamientos que incluyen fármacos antitumorales”.

Este experto puso, además, varios ejemplos para demostrar los efectos positivos de estos fármacos innovadores en la salud de las personas. Uno de ellos es el de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, que “han logrado una tasa de respuesta viral sostenida superior al 90%, curando la enfermedad en la inmensa mayoría de los casos, frente al 10% de respuesta que obtenían los tratamientos disponibles a mediados de los años 90”.

Según aseguró Farmaindustria en su página web, en el caso de España, se estima que el Plan de Hepatitis C, basado en las nuevas terapias y que ha supuesto hasta ahora un coste de 1.600 millones de euros, ha retornado a la sociedad entre 4.600 y 7.000 millones de euros y ha permitido ganar más de 200.000 años de vida ajustados a calidad extra respecto a los tratamientos convencionales, según dos nuevos estudios realizados por especialistas del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

En este contexto, según Sánchez, “resulta esencial que las autoridades sigan protegiendo la innovación mediante los derechos de propiedad industrial, única forma de que el sector pueda seguir investigando en un escenario marcado por costes de I+D muy elevados y plazos muy prolongados”.

