LA ONCE RECIBE POR TERCERA VEZ EL CERTIFICADO DE JUEGO RESPONSABLE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LOTERÍAS

La ONCE ha recibido por tercera vez el certificado de juego responsable de la Asociación Europea de Loterías que acredita haber superado con éxito la auditoría del exigente estándar de Juego Responsable de la Asociación Europea de Loterías (EL).

La ONCE informó en un comunicado de que este reconocimiento supone el tercer capítulo de una saga que comenzó hace tiempo, cuando el año 2009 se formalizó el Plan de Responsabilidad Social Corporativa y Gestión Responsable del Juego con el objetivo de adaptar la política interna de la organización a los estándares sobre juego responsable propuestos por las dos principales asociaciones internacionales de loterías: la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y la Asociación Europea de Loterías (EL).

Así, en 2011 se constituyó el Comité de Juego Responsable de la ONCE, presidido por su director general, Patricio Cárceles, para definir e implantar la Política de Juego Responsable como expresión de la responsabilidad frente a los consumidores y el compromiso de minimizar cualquier riesgo derivado del mal uso del juego. Ese mismo año, la ONCE alcanzó las exigencias para recibir la certificación de EL y la certificación del nivel 4 del marco de juego responsable de la WLA.

Estos marcos de certificación exigen una recertificación cada tres años para asegurar que los operadores certificados siguen trabajando en la mejora continua en cada uno de los apartados que contienen.

De este modo, la ONCE se recertificó en el año 2014 y más recientemente a finales de 2016, lo que dio lugar a la entrega de este certificado en Cracovia. En esta última recertificación se ha mostrado el fruto de los esfuerzos realizados para continuar mejorando constantemente el programa de Juego Responsable, alcanzando una puntuación del 98,9%.

El programa de juego responsable de la ONCE se centra en la protección al consumidor a través de medidas tales como el diseño de juegos responsables; el empoderamiento del jugador con información sobre sus juegos y la forma de mantener un consumo responsable de los mismos; la generación de conocimiento sobre los efectos del juego; la publicidad responsable y la colaboración con grupos de interés clave como Fejar (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados).

La estructura de la Política de Juego Responsable sigue los diez apartados de definidos en el Estándar de Juego Responsable de EL: Investigación, formación a empleados, formación a agentes de ventas, diseño de juegos, canales de juego remoto, publicidad y marketing, derivación a servicios tratamiento, información a jugadores, diálogo con grupos de interés, reporte y certificación.

