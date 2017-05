LAS TELEVISIONES REDUCEN UN 15,37% SU INVERSIÓN EN PELÍCULAS Y SERIES

Google Plus

Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito nacional invirtieron a lo largo de 2015 un total de 179,93 millones de euros en obra audiovisual europea, lo que supone una disminución del 15,37% con respecto al ejercicio anterior.

De los prestadores nacionales, DTS (antigua Canal+) fue el único que no alcanzó el umbral mínimo de financiación del 5% de los ingresos. Si bien cinco empresas presentan déficit de inversión (13TV, Atresmedia, Vodafone ONO, DTS y Telefónica), cuatro lo han compensado con el excedente generado en el año 2014.

Por tipo de obra, el principal destino de la inversión realizada en 2015 ha sido al cine español con 58,69 millones de euros, un 4,7% más que en el ejercicio anterior, lo que supone el 33,20% de la inversión total. Alrededor del 86% de esta financiación ha sido aportada por cuatro operadores: Atresmedia, Mediaset España, RTVE y DTS.

En 2010, la inversión en cine español suponía el 70% de la inversión total. Entonces, por aplicación de la Ley Audiovisual, se da entrada a otros productos que no sean cinematográficos (series) y se inicia un declive de este porcentaje hasta el ejercicio de 2015.

La alta inversión en series españolas registrada en 2013, con un 46,25% de la inversión, no se ha repetido en los dos siguientes ejercicios, cayendo hasta el 37,99% de la inversión en 2014 y hasta el 29,98% en el presente ejercicio.

La inversión en obra europea de los prestadores autonómicos asciende a 22,08 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,80 millones de euros respecto al año anterior, cuando la inversión realizada fue de 20,28 millones de euros.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.

El 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, estos porcentajes se sitúan en el 75% y 60%, respectivamente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) es la responsable de controlar el cumplimiento anual de esta obligación para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito nacional. Los gobiernos de las comunidades autónomas efectúan el mismo control para los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva que operan en su respectivo ámbito autonómico.

