Las televisiones autonómicas apoyaron 203 obras cinematográficas en 2017, según explicó este martes Jesús López Cabeza, presidente de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), en una rueda de prensa en la que se presentó una encuesta sobre la percepción de los españoles sobre las televisiones públicas autonómicas.



"Las televisiones públicas asumen entre sus competencias un papel clave como dinamizadoras de la industria audiovisual en cada comunidad autónoma, de forma directa e indirecte, así como de apoyo al cine y a los creadores", explicó Enrique Laucirica, secretario general de la Forta, quien agregó que "por cada euro que se invierte en el sector audiovisual, se generan dos para la economía de la autonomía".

Asimismo, Jesús López Cabeza, presidente de Forta, destacó que la audiencia de las televisiones autonómicas se incrementó en 2017 un 3% y que "en febrero de este año, comparando con el del año pasado, la audiencia de Forta ha subido un 9,2%".

Respecto a la encuesta presentada sobre la percepción de los españoles sobre las televisiones autonómicas, al cumplirse este año 35 años del inicio de las emisiones de los primeros canales autonómicos, Laucirica destacó que el 70% de los 1.100 encuestados considera que las televisiones autonómicas son necesarias en todo tipo de comunidades, tengan o no lengua propia; el 80% opina que los medios públicos autonómicos promueven la cultura, y el 72% cree que las autonómicas ofrecen información interesante y cercana.

Esta encuesta incluyó una pregunta sobre la veracidad y rigurosidad de las informaciones que ofrecen las televisiones autonómicas, tras el papel desempeñado por TV3 con motivo del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña, pero ésta no se ha incluido en el informe presentado hoy porque "no arrojaba datos concluyentes. Un tercio de los que respondieron consideran veraz la información, otro tercio no y un 50% no contestó la pregunta".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso