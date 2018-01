TELECINCO LIDERA LA AUDIENCIA POR SEXTO AÑO SEGUIDO, PERO CON EL MÍNIMO HISTÓRICO

Google Plus

Telecinco registró en 2017 su sexto año consecutivo de liderazgo como cadena más vista en España, aunque su cuota de pantalla (13,3%) es el índice histórico más bajo desde 1992, año desde el que se tienen secuencias históricas del comportamiento de los espectadores ante la televisión.



Así lo pone de manifiesto el último informe anual de audiencias de Barlovento Comunicación, elaborado con datos propios, de Infoadex, el INE, la CNMC y Kantar Media.

El índice anual de Telecinco supone 1,1 puntos menos que en 2016. Antena 3 mantuvo la segunda posición el año pasado (12,3%, un 0,5% menos) y La 1 se mantuvo tercera (10,4%, dos décimas más que en 2016 y su mejor registro desde 2012).

Esas tres cadenas aglutinan un 36% de la audiencia total de 2017, esto es, 1,3 puntos menos respecto al año anterior y el mínimo histórico anual, debido a la fragmentación de la audiencia con la creación de nuevas cadenas. No en vano, las cuotas de audiencia de Telecinco, Antena 3 y La 1 alcanzaron su máximo en 1994, con el 72,4% de cuota.

Después están las temáticas de pago (7,8%, ocho décimas más), las autonómicas asociadas en Forta (7,6%, +0,2 puntos), laSexta (6,7%, -0,4), Cuatro (6,1%, -0,4), FDF (3,1%, -0,1), La 2 (2,6%, sin cambios) y Neox (2,5%, sin cambios).

En 2017 consiguieron sus máximos anuales de audiencia Energy (2,0%), Atreseries (1,1%), 24 Horas (1,0%), DKiss (0,9%), Be Mad (0,6%), Ten (0,4%), Real Madrid HD (0,4%) y Gol (1,0%).

Telecinco fue la cadena más vista por las mujeres, las personas de 13 a 44 años y los mayores de 64, así como en el ‘target comercial’, empatada con Antena 3. La cadena de Mediaset destacó como opción preferida en Andalucía, País Vasco, Galicia, Comunidad de Madrid, Canarias, Asturias y Murcia.

Antena 3 lideró la audiencia en hombres, el grupo de 45 a 64 años, los índices socioeconómicos más altos y Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón.

Clan se mantuvo líder entre los niños de 4 a 12 años, TV3 en Cataluña y las temáticas de pago volvieron a ser la primera opción en Baleares. La 1 fue la cadena líder en Castilla y León.

La mayoría de las televisiones públicas mejoraron sus datos de audiencia: La 1 (+0,3 puntos), las autonómicas de Forta (+0,2), 24 Horas (+0,1). Entre las autonómicas, destaca el ascenso de CMM TV (+0,9), Canar Sur (+0,7) y TVG, EiTB 2 y TVC (+0,5).

LO MÁS VISTO

La emisión más vista de 2017 fue la prórroga de la Champions de fútbol entre el Real Madrid y el Bayer Múnich, con 10.010.000 espectadores de audiencia media y un 46,7% de cuota de pantalla en Antena 3 el pasado 18 de abril.

La primera emisión no deportiva del ránking ocupa la undécima posición y corresponde a las campanadas de fin de año de La 1, con 6.344.000 espectadores y un 34,5% de cuota de pantalla.

En cuanto a los informativos, hubo un empate técnico entre los de La 1 (1.983.000 espectadores) y Telecinco (1.948.000) en la ponderación de la audiencia media de las ediciones de mediodía y noche.

Por otro lado, el consumo de televisión creció en 2017 tras cuatro años de descenso, con 240 minutos por persona y día, esto es, siete minutos más que en 2016. Se trata del tercer mejor registro histórico desde 1992, sólo por detrás de 2012 (246 minutos) y de 2013 (244).

La televisión de pago obtuvo su mejor dato histórico, con un 22,3% del total y casi 6,1 millones de hogares en España, lo que significa más de 15 millones de personas y un tercio del universo de consumidores.



