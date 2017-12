TELECINCO ESTRENA HOY EL PROGRAMA DE NIÑOS CON HABILIDADES 'LITTLE BIG SHOW'

Telecinco estrenará este viernes (22.00 horas) 'Little Big Show', un programa que tendrá como protagonistas a niños con habilidades y que estará presentado por Carlos Sobera.



Producido por Warner Bros ITVP España, ‘Little Big Show’ es la adaptación española de ‘Little Big Shots’, espacio producido en Estados Unidos por Ellen DeGeneres y emitido con más de 15 millones de espectadores en su primera temporada en la cadena NBC. El formato se ha adaptado ya en varios continentes.

Acróbatas, virtuosos del violín y de la guitarra, maestros de la batería, genios en artes, ciencias o matemáticas, gimnastas, bailarines o expertos en juguetes infantiles serán algunos de los niños protagonistas de ‘Little Big Show’.

Para Carlos Sobera, 'Little Big Show’ es un programa diferente: "No es un ‘talent show’ al uso, porque no hay competición y porque más allá de los talentos particulares de los niños, que son extraordinarios, lo más importante para mí es la oportunidad que se nos da de establecer un diálogo de tú a tú, como iguales, para que los niños se expresen en toda su amplitud”.

El también conductor de 'First Dates' dice que ha aprendido que los niños, "dentro de su mundo infantil, tienen una extraordinaria visión de las cosas, gracias a su naturalidad y su sencillez. Me ha sorprendido la madurez que tenían delante de un presentador al que no conocían, delante del público y de las cámaras de televisión".

"Han sido los grandes dominadores de la situación y se han expresado libremente, con mucha cordura y sentido común, diciendo verdades como puños, sin tapujos y sin prejuicios. Los niños hablan de las cosas más mundanas de la forma más natural que existe y eso a veces se echa de menos en las entrevistas con adultos”. explica Sobera. “Ha sido el programa más difícil y más bonito de toda mi carrera”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso