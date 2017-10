TEJERINA PREVÉ MENOS AGUA PARA RIEGO SI NO LLUEVE LO SUFICIENTE HASTA EL FINAL DE AÑO

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló este martes en el Fórum Europa que “habrá que pone restricciones al agua de regadío” si no llueve lo suficiente en noviembre y diciembre con el fin de garantizar el suministro humano.

Tejerina indicó en este encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que “la gestión del agua en España no se improvisa, como tampoco se improvisa la lucha contra los incendios”, y que el objetivo principal es “atender las necesidades de la población”.

No obstante, subrayó que “no ha quedado más remedio” que limitar el agua para regadío en algunas zonas de Castilla y León porque “no hay agua en los embalses”.

“El mes de octubre nos ha traído poca agua. Esperamos que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología se cumplan en noviembre y diciembre, pero si no traen agua suficiente habrá que poner restricciones al agua de regadío para salvaguardar las necesidades de la población, que son siempre las últimas que hay que preservar”, apostilló.

Por otro lado, Tejerina recalcó que actualmente hay una política de planificación hidrológica con 10.000 actuaciones que requerirán de una inversión cercana a 20.000 millones de euros entre las diferentes administraciones.

Además, indicó que el Gobierno ha aprobado planes de gestión del riesgo de inundaciones, se ha volcado “literalmente” con el sureste español debido a la sequía y trabaja para poner en marcha un Pacto Nacional del Agua.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otra parte, Tejerina dijo que su departamento presentará el primer borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética después de que se reúna con representantes de los partidos políticos, a los que presentará las más de 300 aportaciones recibidas para la puesta en marcha de esa norma.

La ministra indicó que España es “un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático”, por lo que el Gobierno trabaja en aprobar una ley después de recabar “un amplio consenso social y político”.

Por último, Tejerina recalcó que su departamento trabaja en una estrategia para la economía circular basada en el uso sostenible de los recursos, de manera que estos permanezcan “el mayor tiempo posible” en el ciclo productivo y no acaben en los vertederos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso