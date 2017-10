TEJERINA ULTIMA UNA ESTRATEGIA FORESTAL PARA COMBATIR LOS INCENDIOS

- “El gran debate no está en quién apaga los incendios, sino en quién los prende”. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, adelantó este martes en el Fórum Europa que su departamento presentará “en poco tiempo” una nueva estrategia forestal con medidas relacionadas con los bosques y para luchar contra los incendios, que la pasada semana asolaron Galicia, Asturias y Castilla y León.

Tejerina apuntó en ese encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que el Ministerio trabaja conjuntamente con el sector forestal, aglutinado en Juntos por los Bosques, para poner en marcha próximamente una estrategia, que ya está “muy avanzada”.

La ministra indicó que sólo un 5% de los fuegos forestales tienen un origen natural, mientras que el resto se deben al ser humano, y destacó que “el gran debate no está en quién apaga los incendios, sino en quién los prende”.

“De nada sirve hacer una enorme política forestal si a pasada la noche o al atardecer se prenden tres focos simultáneos, cuando ya no pueden salir medios aéreos a extinguirlos”, apuntó.

En este sentido, Tejerina subrayó que España habrá “avanzado mucho” si la sociedad se vuelve “absolutamente intolerante contra los incendiarios, que es una palabra muy suave que no refleja la criminalidad que hay detrás de quien prende un incendio”.

Indicó que, en esos casos, “la carga de criminalidad es brutal porque no se sabe hasta dónde va a llegar el potencial daño” del incendio, por lo que pidió a los ciudadanos que colaboren con los agentes para “ayudar a detener” a los incendiarios para que estos “no se sientan impunes”.

Por otro lado, Tejerina recalcó que la última política forestal se aprobó en la pasada legislatura, con un plan de activación socioeconómica del sector forestal “después de ocho años de vacío” en esta materia, y apuntó que gracias a esta medida hay cerca de 2.000 millones de euros en fondos para los montes.

