‘TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS', ACCESIBLE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD

ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, llevó a cabo la audiodescripción y subtitulación de 'Jones 2: El Secreto del Rey Midas', para que los más pequeños de la casa con discapacidad visual o auditiva puedan disfrutarla en igualdad de condiciones que el resto de niños.

Dirigida por Enrique Gato y David Alonso y coproducida por Telefónica Studios, la segunda parte de las aventuras de este particular explorador aspirante a arqueólogo será accesible para los más pequeños, y no tan pequeños, a través de la aplicación gratuita WhatsCine, disponible en los sistemas IOS y Android.

Con tres sistemas de accesibilidad: audiodescripción, lengua de signos y subtitulado adaptado, WhatsCine "no necesita pantallas secundarias ni monitores portátiles adicionales", según informa la empresa en un comunicado.

Para disfrutar de la película mediante esta aplicación móvil, los usuarios sólo tienen que conectarse a la red wifi cerrada 'WhatsCine', que no tiene contraseña, seleccionar uno de los sistemas de accesibilidad, esperar a que comience la cinta y pulsar sincronizar.

La aplicación escuchará unos segundos el audio de la sala y activará la accesibilidad elegida en el momento exacto en el que se encuentre la película.

En el caso de la audiodescripción, la escucharán a través de su ‘smartphone’. Si la opción elegida son los subtítulos o la lengua de signos, que no aparecen en la gran pantalla, podrán visualizarlos a través de un ‘smartphone’ o una ‘tablet’.

AMPLIA EXPERIENCIA

El área de Salud de ILUNION Sociosanitario llevó acabo la audiodescripción y subtitulación de esta película para que sea accesible a través de WhatsCine. "Su amplia experiencia en este campo le convierte en uno de los líderes del sector", señala la nota de prensa.

Recientemente, también hizo la audiodescripción y la subtitulación de la película ‘Cita a ciegas con la vida’ (‘My blind date with life’), una emotiva comedia dirigida por Marc Rothemund y basada en hechos reales.

Además, desde mayo de 2016 llevó a cabo la audiodescripción y la subtitulación de 400 películas y series de la plataforma de televisión Movistar+, para que sean accesibles a los clientes con discapacidad visual o auditiva, ceguera o sordera a través de la aplicación Movistar+ 5S (Powered by WhatsCine), disponible para los sistemas operativos IOS y Android.

Películas como ‘La princesa Paca’; ‘Oro’, de Agustín Díaz Yanes, o ‘El olivo’, cuya protagonista ganó el Goya a la actriz revelación 2017; documentales, como ‘Ata, pintando negro’, series, como ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘Víctor Ros’, y programas de televisión, como ‘El encantador de setas’ y ‘Animalia’, son títulos accesibles que se encuentran en el amplio haber de ILUNION Sociosanitario.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso