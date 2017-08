Ser socorrista y no saber nadar es posible en España

305 personas se han ahogado en España en lo que va de año. La mitad de los muertos en carretera en 2016. En un país con más de casi 8000 km kilómetros de costa y más de un millón de piscinas registradas, la legislación de socorristas brilla por su ausencia. Con este panorama, en algunas Comunidades Autónomas proliferan cursos 100% online que aseguran ser válidos para conseguir un puesto de socorrista acuático “sin necesidad de pisar la piscina".

TeInteresa.es ha mantenido contacto con algunas de estas escuelas, fácilmente localizables en la red a través de portales de gestión de estudios online, empresas de comunicación y marketing que hacen de intermediarios.





Examen con infinitas oportunidades

Ninguna ley nacional asegura la presencia de los socorristas en los medios acuáticos españoles ni tampoco los requisitos para conseguir un puesto de socorrista. De eso se aprovechan las escuelas que ofertan diplomas de socorrista sin siquiera tener que pasar por la piscina.

Por ejemplo, desde el centro de formación Carval, en Málaga, ofrecen el curso de “rescate acuático profesional”. El portal emagister.com se encarga de informar sobre los detalles de la formación: un curso de 300 horas de estudios, 3 meses de duración y completamente online.

En la oferta no se especifica ninguna información sobre práctica ni pruebas físicas; se afirma que el curso es a distancia y completamente “online”. Por teléfono Carval formación reitera a los solicitantes lo anunciado en el portal. Informan que un tutor monitoriza el seguimiento del alumno y aporta todo el material necesario.

En el caso del curso de salvamento acuático ofertado por Carval, el profesor es incluso descrito como un “tutor de cursos de sectores de peluquería y estética”.

Desde Carval confirman a los solicitantes la posibilidad de conseguir el título sin experiencia como nadador o sin saber nadar; la única matización dada a los solicitantes es que es “preferible” tener “experiencia como nadador” y dejarlo claro en el currículum para no tener problemas para conseguir trabajo.

Sobre la forma de evaluación, la empresa informa a los solicitantes que para conseguir el diploma es necesario pasar un examen, un tipo test online de 20 preguntas con oportunidades ilimitadas hasta conseguir la nota que desees. Después de conseguir pasar el examen, el alumno habrá alcanzado los objetivos del curso descritos en la web: la ejecución de técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad, la prevención de accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, el rescate de personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones acuáticas o la asistencia como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con la empresa Carval para explicar la situación pero no han querido dar respuesta. Otras empresas ofertan cursos de la misma índole, con tipo test de oportunidades infinitas y carga lectiva sólo online; no obstante, se salvan los dedos al especificar que el candidato debe tener en cuenta los requisitos de cada uno de las empresas y organismos contratantes. Aún así, estos diplomas siguen siendo válidos si las empresas o ayuntamientos contratates lo consideran suficientes.









La ley es cambiante y dependiente de la Comunidad



Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo denuncian la situación, donde muchos aspirantes a socorristas escogen estos cursos a la mitad de precio antes que las de certificación profesional sin conocer la existencia de pruebas físicas para acceder a los puestos. No obstante, trabajar como socorrista con un diploma de este nivel sigue siendo posible: a pesar de no gozar del mismo reconocimiento que una certificación profesional, las empresas y los ayuntamientos tienen libertad para contratar sus socorristas.

Desde Cruz Roja Cataluña explican cómo son sus pruebas: para conseguir el certificado de profesionalidad por Cruz Roja, el candidato debe pasar duras pruebas físicas tras un total de 1000 horas prácticas para ser socorrista en playas y medios acuáticos naturales. Las pruebas incluyen nadar 200 metros en menos de 3 minutos y 20 segundos a roll de salvamento (con la cabeza fuera) o exámenes de recuperación cardiopulmonar con maniquís.









Cómo ser socorrista

Los requisitos y la regulación para acceder a un puesto de socorrista en medios acuáticos como playas, embalses y piscinas públicas y privadas resultan inconexos, arbitrarios y totalmente dependientes de organismos autonómicos y locales. Un limbo legal que pende de una orden preconstitucional de los 70, como nos cuenta José Miguel Rodríguez, director deportivo de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Numerar los requisitos para ser socorristas no resulta sencillo. Según nos cuenta Rodríguez, la gestión de playas y piscinas son competencia de los ayuntamientos, que pueden organizar un concurso público con sus propios criterios o ceder la gestión de los parajes y piscinas a empresas privadas. Dichas gestoras pueden designar quién ocupa los puestos de socorrista de forma arbitraria, siguiendo las directrices del Ayuntamiento o no según existan.

El Real Decreto 878/2011 de 24 de junio establece el título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo, título expedido por el Ministerio de Educación. No obstante, no es la única forma de acceder a un puesto de socorrista. Rodríguez explica que existe otra vía, los certificados de profesionalidad y diplomas de formación expeditados por organismos que acreditan que has recibido una formación.

José Miguel Rodríguez habla de la situación en Canarias. Las islas cuentan con una buena regulación en piscinas pero falta control en playas, donde una certificación de profesionalidad expedido por un organismo privado puede ser válido si cuenta con el visto bueno de la ESSCAM.

En el caso de Madrid estas certificaciones profesionales son sólo expedidas por la Cruz Roja tras 80 horas presenciales o por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo tras 120 horas.