Sitios web de interés para profesionales de la construcción y reformas

Los profesionales de la construcción y reformas también tienen en internet un gran aliado para consultar información de calidad y para poder hacer operaciones totalmente necesarias para sus día a día. Tenemos que tener en cuenta que la digitalización ha traído cosas buenas a todos los sectores profesionales, uno de ellos son los profesionales de la construcción y las reformas.

Internet es una herramienta fantástica para ganar nuevos clientes, a través de técnicas de marketing digital como el posicionamiento en buscadores, se puede conseguir visibilidad y atraer a nuevos clientes, incluso en ámbitos muy particulares, como cerrar negocios con otros profesionales del sector, pero también es muy útil para encontrar el material que se requiere para desarrollar nuestras tareas a precios mucho más económicos.





Plataformas online que facilitan la vida a los profesionales de la construcción y reformas

En ocasiones parece que el mundo de la construcción y las reformas está lejos de internet, lejos de los beneficios que aporta el mundo digital, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que son muchos los profesionales que hoy en día están utilizando internet de múltiples formas para mejorar sus negocios.

Internet es una excelente forma de encontrar material y oportunidades. Por ejemplo, el portal Exapro, es una forma genial para que los profesionales puedan encontrar maquinaria a precios realmente increíbles. Esta plataforma especializada en maquinaria de segunda mano detalla a través de categorías y fichas las diferentes oportunidades que pone a disposición de todo aquel que quiera adquirir maquinaria. Además, encontraremos oportunidades en diferentes países del mundo por lo que podemos llegar a encontrar exactamente lo que estábamos buscando a buen precio. En el portal se puede comprar maquinaria a buen precio pero también vender en caso que quieras renovar tus instalaciones, para sacarle partido a tus activos actuales. Gracias a este intermediario las negociaciones son más fluidas y seguras, en especial si contactas con otros países de los que desconoces el idioma, y te permitirá ahorrar importes muy elevados permitiendo comprar máquinas seminuevas de empresas por ejemplo que han hecho fallida.

Otro sitio web muy interesante para los profesionales de la construcción y reformas es el de andamios de aluminio ASC. La gran mayoría deben realizar trabajos en fachadas, y es por ello que es fundamental contar con soportes que nos permitan acceder adecuadamente a la zona a trabajar. Al ser fabricantes puedes beneficiarte de condiciones y precios especiales e incluso personalizar los andamios con las piezas y soportes que requieran las necesidades de la empresa y los trabajos a realizar. Se trata de andamios de aluminio homologados que cumplen las más exigentes normativas laborales y de seguridad, así que puedes contactar con ellos con total confianza.

Por último, nos parece interesante destacar también la tienda Pinturas Villares ya que después de cualquier obra toca darle brillo y color con una capa de pintura. Se trata de un proveedor establecido en Barcelona con múltiples tiendas físicas pero también con un portal online, disponen de ofertas muy interesantes en pinturas de liquidación de primeras marcas que puedes aprovechar en los colores más usados y básicos, aunque su catálogo es inmenso.

La imparable revolución digital

Si ya estamos hartos de escuchar la frase de "si no estás en internet no existes" hoy en día los que ya no han dado el salto si bien es cierto que no es tan grave como que no existen, están perdiendo muchas oportunidades y sobre todo están desaprovechando la posibilidad de meterse en una tendencia imparable. En el futuro usaremos cada vez más internet, y quedarse fuera supone olvidarse de una gran parte de la población que usará internet para encontrar oportunidades en el ámbito de las reformas y la construcción de forma preferente.