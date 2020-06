Sindicatos y organizaciones sociales proponen un pacto de región para la Comunidad de Madrid

Los sindicatos (CCOO y UGT) y las organizaciones sociales madrileñas (Federación de Asociaciones de Mujeres, Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Consejo de la Juventud, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y FAPA Giner de los Ríos) han presentado una propuesta de pacto de región para hacer frente a los efectos del coronavirus.





Durante el acto, celebrado de forma telemática, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, hizo hincapié en la necesidad de “aunar todos los esfuerzos para crear consensos y pactos” para tratar de superar una crisis sanitaria que ha devenido rápidamente en crisis social y de empleo.





Cedrún recordó que cuando se llegó a esta situación la Comunidad de Madrid tenía unos servicios sociales muy debilitados como consecuencia de las políticas de recortes y privatizaciones del PP, de manera que el sector sociosanitario se convirtió en “una ratonera para residentes y trabajadores y trabajadoras”. Se llegó asimismo con un sistema educativo que ha evidenciado su “desigualdad”. Cedrún acusó al Gobierno regional de “no jugar ningún papel” en la actual crisis social, “incapaz” de responder a la pandemia y practicando “el victimismo y las políticas de confrontación” para “tapar sus vergüenzas”, como se ha visto en la sanidad y en las residencias. Por el contrario, valoró medidas tomadas por el Gobierno de la nación como los ERTE, que han evitado despidos y cierres de empresas, y el Ingreso Mínimo Vital.





La propuesta de pacto de las organizaciones sindicales y sociales madrileñas plantea la necesidad de que se diriman las responsabilidades correspondientes en materia sociosanitaria, y que el sistema esté preparado por si se produce un rebrote. Asimismo, hay que reactivar el empleo, “pero no de cualquier manera”, sino afrontando retos como la igualdad, la digitalización, el cambio de modelo productivo y la regulación del teletrabajo, entre otros, y yendo también hacia una “derogación gradual” de la Reforma Laboral. Es decir, lo contrario a lo que plantea el plan de reconstrucción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que “no es el modelo”.





“Hay que hacer un pacto de región para el cambio”, finalizó el secretario general de CCOO de Madrid lanzando el mensaje de que si no hay pacto, si no hay consenso, si no hay cambio, “movilizaremos todo lo que tenemos”.





El acto contó con las intervenciones asimismo del secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo; la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, Elena Sigüenza; el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos; la presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Laura Moreno; representantes de Ecologistas en Acción; el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle; y el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené.