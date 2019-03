Seagram's NY Hotel, las esencias de NYC llegan a Madrid

Hasta el próximo 14 de abril en el Gran Hotel Inglés de Madrid encontramos las experiencias más vibrantes de la Gran Manzana al alcance de todos. Siempre de la mano de Seagram’s Gin. Propuestas como The New York Show -un nuevo espectáculo de la compañía Yllana- nos traslada a los barrios más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos. Los mejores cocteles del East Village aterrizan en Madrid con Death & Co e incluso los cupcakes de Magnolia Bakery -favoritos de la protagonista de la serie Sexo en Nueva York – ponen la guinda más dulce y sofisticada a este pequeño Manhattan que se instala en Madrid. En definitiva puro estilo NY. ¡Esto es Seagram’s NY Hotel!

MAGNOLIA BAKERY EN EL BARRIO DE LAS LETRAS

Magnolia Baker -la pastelería más deseada por los fans de Sexo en Nueva York– llega a Madrid. Es el primer pop up de este famoso proyecto. Este espacio temporal recrea visualmente esta tienda neoyorquina que se ha convertido en todo un icono. Además, ofrece algunas de las recetas más populares. Desde el cupcake favorito de Carrie Bradshaw hasta su delicioso banana pudding. Una experiencia idéntica a la que se puede vivir en la Magnolia Baker neoyorquino.

·De lunes a domingo desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde.

BINGO Y BRUNCH

Por primera vez en Europa, un drag queen anima con gracia y desparpajo un inusual bingo en el que se sirve un sabroso brunch elaborado por el chef Byron Hogan. Cuatro deliciosos platos ejemplo de slowfood. Un concepto que apuesta por lo casual y por la calidad de los ingredientes, combina platos de aparente sencillez y producción exquisita plenos de sabor neoyorquino.

·Todos los domingos desde la 1 de la tarde hasta las siete de la tarde la diversión está garantizada

NYC. LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME

Nueva York es la ciudad que nunca duerme y sus espectáculos tampoco. La compañía Yllana llega a Madrid evocando con su talento teatral el New York Show. Un cachito de Harlem, el West Village, Broadway, Central Park o Chelsea están dentro de Seagram’s NY Hotel. Un escenario clandestino y recóndito que abre el telón al estreno de un nuevo show dirigido por la prestigiosa compañía Yllana responsable de los exitosos musicales: Hoy no me puedo levantar y The Hole. Más de dos horas y media de recorrido por un espectáculo que es pura vitalidad.

·De jueves a sábado desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada

EL AFTERWORK DEATH & CO EN MADRID

Para saber cómo disfrutan los neoyorquinos amantes de los cócteles a la salida del trabajo ahora sólo es necesario visitar Gran Hotel Inglés. Death & Co es uno de los cocktails-bar más importantes e influyentes de NYC, ganadores de premios como el Best American Cocktail Bar. Creadores de bebidas tan emblemáticas como Oaxaca Old Fashioned, The Conference o Naked & Famous. Una coctelería sensacional e inolvidable que se suma a esta transgresora propuesta de Seagram’s NY Hotel

·De miercoles a sábado desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche

GRAN HOTEL INGLÉS

C/ Echegaray 8

28014 MADRID

Phone: 913600001

www.granhotelingles.com