Sánchez presenta su programa y evita hablar de Cataluña

Sánchez llama a no apostar por una "soberanía pequeña e inútil" en un discurso sin menciones a Cataluña. El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes a aprender las lecciones del Brexit y a no apostar por una "soberanía pequeña e inútil", en un discurso en el que no ha mencionado expresamente a Cataluña y solo ha aludido a "tensiones territoriales", según recoge Europa Press.

El candidato socialista comenzó su intervención con un discurso duro contra PP y Ciudadanos por su connivencia con la extrema derecha de Vox a la vez que les reclamó "responsabilidad y generosidad" para que haya Gobierno. "No se trata de elegir entre izquierda y derecha, estamos eligiendo entre que España tenga Gobierno o no", ha señalado. Cuando llevaba más de 90 minutos de intervención y se acercaba el final, Sánchez hizo la primera alusión concreta a Unidas Podemos.



La alusión más directa de Sánchez al desafío independentista en Cataluña ha sido al cabo de casi media hora de discurso, para decir que la superación de "las tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley y de la Constitución y de su aplicación", aunque ésta es "sin duda alguna necesaria". La superación, ha dicho, "derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta".



Sánchez ha hecho un especial hincapié en la lucha contra el "machismo criminal" y el "feminicidio". La alusión a los dos últimos asesinatos machistas ha sido el único momento en el que la bancada de Pablo Iglesias ha aplaudido al discurso de Sánchez.

Al final la intervención de Sánchez, los portavoces del resto de formaciones le han reprochado su discurso por haber dejado fuera el conflicto en Catalunya.