Sánchez no irá a una investidura fallida y aún confía en formar Gobierno antes de Navidad. El presidente del Gobierno en funciones no se someterá a un debate de investidura sin tener amarrados antes todos los apoyos y abstenciones necesarias para que prospere. "No iremos a una investidura fallida", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.



Según recoge Europa Press, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Educación y Formación Profesional ha añadido que los socialistas están "trabajando" para intentar tener un Gobierno "antes de Navidad" y mantienen la "confianza" de que se pueda lograr.



Dentro del PSOE estiman que la negociación con ERC requerirá tiempo y, por tanto, ven más probable que el acuerdo definitivo tenga que esperar al menos hasta el mes de enero.