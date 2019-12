Sánchez y Casado se reunirán el próximo lunes a las 9.30 horas en el Congreso

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, convocará este lunes próximo al líder del PP, Pablo Casado, y a la nueva portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a sendas reuniones por separado en el Congreso de los Diputados para hablar de la formación de gobierno, según recoge Europa Press.





Casado ha confirmado que el lunes desde Bruselas que asistirá a esa reunión a la que le ha convocado Sánchez. "Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha dicho a los periodistas, antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo.



De manera paralela a sus encuentros con Casado y Arrimadas, la 'número dos' del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, se entrevistará con el resto de formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de buscar una "mayoría más amplia" que permita la formación de gobierno en España, ha añadido Sánchez.