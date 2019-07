Sánchez pide a PP y Cs que faciliten el Gobierno y propone cambiar la Constitución para evitar el bloqueo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el debate de investidura pidiendo que se facilite la formación de su Ejecutivo, ofreciendo para ello "un pacto de Estado" para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar el bloqueo institucional. El ofrecimiento lo ha realizado tras acusar a PP y Ciudadanos de "involución" y de "atarse a la ultraderecha" de Vox, según recoge Europa Press.

El candidato a la presidencia del Gobierno alega que los españoles no tienen que "sufrir la amenaza de la repetición electoral", citando el modelo de constitución de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas. "No se trata de elegir entre izquierda y derecha, estamos eligiendo entre que España tenga Gobierno o no", ha insistido el candidato del PSOE, que ha rechazado que con esta idea busque el "debilitamiento de la oposición".



Sánchez ha criticado los pactos de PP y Cs con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas porque, en su opinión, el 28 de abril los españoles votaron "avanzar y no retroceder". Para el presidente, los acuerdos con Vox "cuestionan" las libertades y derechos civiles de las minorías" y también "banalizan" la lucha contra la violencia de género. También ha apostado por "no cuestionar nuestro modelo de convivencia territorial".