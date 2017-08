‘No volverás a España jamás’, el drama de las adoptadas secuestradas en el Sáhara

Mujeres retenidas en Sáhara pero que fueron niñas en España.TeInteresa.es entrevista a las familias de Maloma, Darya, Nadjiba y Koria, cuatro de las mayores de edad secuestradas por sus familias en los campamentos saharauis al sur de Argelia para cumplir con su rol su obligación de mujer: procrear y servir. Desde sus encierros, las mujeres denuncian su situación como pueden. Mientras, los padres de acogida luchan desde España para volver a estar con las que una vez fueron sus hijas.

Aunque sólo son cuatro los casos visibles, desde la organización “La Libertad es su derecho” denuncian al menos otras 47 retenciones anónimas que no quieren ser contabilizados "por miedo a las represalias".

El esquema es similar en un caso y otro: una llamada familiar de urgencia las hace regresar por motivo de algún familiar enfermo. Se trata de un viaje para no volver. Allí son retenidas por sus padres y hermanos para cumplir su papel como mujer: procrear, limpiar, cocinar y ser casarse.

Aquí las declaraciones de las cuatro familias que han decidido luchar.





Maloma Morales, 24 años. Quería ser policía nacional

Maloma quería ser policía nacional, pero no dudó en volver a Sáhara para visitar a su familia tras diez años fuera, con la que tenía buena relación. Difícilmente pudo imaginarse que sus propios hermanos y primos acabarían raptándola en un coche ante la mirada atónita de Pepe, su padre adoptivo en Mairena de Aljarafe. Casi dos años después, Maloma, con pasaporte español, sigue retenida.

Meses después, Maloma aseguraba en varios vídeos realizados que se encontraba bien y que quería casarse, un suceso que la propia familia adoptiva había conocido sólo 48 horas antes. Se publicaba un vídeo de una boda pero Maloma no es reconocida por sus familiares adoptivos. De hecho, desde la organización “Libertad es su derecho” declaran no reconocer a ninguno de los familiares y que en el vídeo no se ve a la chica, por lo que aseguran que el vídeo es “de otra celebración”.

Pepe Morales, el padre adoptivo de Maloma, también delcara para teinteresa.es no reconocer a su hija adoptiva en los vídeos y denuncia que existe todo un complot detrás de cámaras para encubrir el secuestro, que su hija está secuestrada a pesar de lo que le obligan a decir y que les ha pedido ayuda en varias ocasiones.

“Si quieren resolver el problema que permitan a Maloma ir a la embajada española en Argel y con su pasaporte en mano afirmar que de verdad no quiere volver a España”, pide Pepe para teinteresa.es. “Yo denuncié en Argel pero no me hicieron ni puto caso. Me tuve que volver solo, sin Maloma”.

A la vuelta, cuando denunció el caso en España a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, le dijeron que se lo tomase “como unas vacaciones, algo temporal” y que no denunciase a la prensa.

Hoy hace 20 meses que Maloma se separó de Pepe pero ellos no se rinden. Esperan la resolución de una denuncia al Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU, así como la acción del Ministerio de Exteriores. Pepe nos cuenta que han llevado el caso al Parlamento Europeo y que esperan poder exponerlo en la cámara. Sobre los vídeos de Maloma asegurando que se encontraba bien, él es contundente. "Yo no reconozco a mi hija en esos vídeos. Existe un complot detrás de las cámaras. Evidentemente la familia le obliga a decir eso".

Ya en 2015 el por entonces Segretario General de la ONU Ban Ki-moon se hacía eco de la situación de Maloma, Darya y Njana e instaba al Frente Polisario a resolver el conflicto. Dos años más tarde el caso de Maloma sigue enquistado.









Darya Embarek, 28 años. Quería ser empresaria y abrir su propio negocio de zapatos





Ángeles, madre de acogida de Darya, cuenta cómo su hija dudaba el día que cogió su último avión a Argelia. “Si no quieres ir, no pasa nada”. Pero Darya debía acudir a la llamada de su familia, ya que su padre estaba enfermo. “Ellos no me retendrán, mi familia no es así”. Una vez allí, le retiraban contra su voluntad toda la documentación y pasaportes, papeles que había tardado años en conseguir, quedando retenida contra su voluntad.

Su madre cuenta que Darya tenía planes de futuro para quedarse en Tenerife. “Ella quería abrir un negocio de zapatos, los adoraba, y tenía pensado entrar en la Universidad para estudiar empresariales. Vivió 13 años en las islas y este era su hogar”.

Con Darya ahora en Argelia, Ángeles lamenta las condiciones en las que se encuentra su hija de acogida. “Ahora se encarga de limpiar la casa y hacer la comida para su familia. No es libre”.

Y de nuevo, el Frente Polisario no ayuda. Ángela nos cuenta que las autoridades saharauis no pone las cosas fáciles. “No me dejan verla, me prohibieron la entrada en los campamentos. La delegada del Gobierno Polisario en España no quiere que la recuperemos”. También denuncia la falta de cooperación por parte del Ministerio de Exteriores, que da la espalda al caso de Darya. Como en el caso de Maloma, se ha acogido a la demanda internacional al Alto Comisionado de Derechos Humanos. Mientras espera la resolución, Ángeles sigue enviando medicación a Darya en Argelia, que sufre de una enfermedad en la sangre detectada en Tenerife.





Koria, 24 años. Se estaba preparando la selectividad

En 2011, Koria volvía a Argelia acompañada de su madre y hermanos españoles para ver a su familia biológica, con quien mantenía buena relación y contacto diario durante los diez años en España. Tras 20 días de celebración y buenas vibraciones, la madre biológica enviaba a la niña a comprar zanahorias a una tienda a 500 metros de su casa, el día que debía coger el avión de vuelta. Fue entonces cuando el padre y varios primos la secuestraban para enviarla a “los campos”, según nos cuenta Bienvenida.

Koria vivió con la familia de Bienvenida Campillo en San Miguel de Salinas, Alicante. Su caso es especialmente complicado. A Koria le detectaron graves problemas de corazón y anemia cuando pasaba su verano en Alicante, con unos niveles iguales a los de un enfermo terminal de cáncer. El Frente Polisario en Alicante aceptó entonces que se quedase de forma irregular hasta que mejorase, pero tras ocho años Koria necesitaba una operación imposible de realizar en estado irregular. Bienvenida viajó a Argelia para conseguir que la familia de Koria firmase los papeles, ambos viajes en vano. Ante la situación, la Generalitat decidía intervenir e iniciar un proceso de desarraigo para legalizar a Koria y operarla. Tras la intervención quirúrgica, se le prescribió un tratamiento de por vida y revisión cada tres meses.

Bienvenida cuenta el calvario de Koria desde que fue tomada por sus familiares. “La madre orquestó el secuestro y el padre lo ejecutó mientras Koria visitaba el campamento para conseguir la documentación que necesitaba”. Después de su rapto, Bienvenida recibía la llamada de la hermana de Koria: la niña había sufrido un ataque debido al estrés del rapto, cuando se enteró que la llevaban al “campo”, un campamento de tiendas de campañas aisladas a 2000 kilómetros de los campamentos oficiales, donde se dedican al pastoreo de cabras y camellos.

“Desde el hospital ellos no pueden ver lo que le pasa en el corazón. Se negaba a comer, no quería ir al “campo” por nada del mundo”. Cuenta Bienvenida, que tuvo la oportunidad de presentarle el caso cara a cara al Ministro de Sanidad Polisario, pero su denuncia fue totalmente ignorada. “Le pregunté si le pensaba examinar el corazón sólo con los ojos. Él se limitó a sonreír”.

Desde que fue llevada al "campo" con las cabras y los camellos, sólo se sabe que ha visitado varios hospitales, según cuenta Bienvenida, por sus problemas de corazón y según sospechan, “por alguna paliza”. Por lo demás, su paradero es totalmente desconocido. “A veces no sabíamos si estaba viva o muerta”.

El último contacto y único contacto fue hace 3 meses, cuando la familia de Koria orquestaba una entrevista con una eurodiputada para asegurar que se encontraba bien y que no estaba retenida contra su voluntad. Bienvenida no da por cierta la declaración y afirma que todo es una treta. “En la conversación, cuando la sacaban del guion no sabía que responder. Sólo se limitaba a afirmar que no quería problemas”. El encuentro tuvo lugar en presencia de toda la familia y de miembros del Frente Polisario, presentes específicamente para controlar el video encuentro, según denuncia Bienvenida.









Nadjiba Mohamed, 21 años. Estudió estética en Sevilla





José Contreras, el padre de acogida de Nadjiba, nos cuenta cómo retuvieron a su hija de cuando, con 21 años, viajó desde Huelva para visitar a su familia en el campamento de Smara con el fin de tramitar su ciudadanía española.

“Las relaciones con la familia eran buenas” cuenta José. “Se trataba de una familia bien posicionada. La madre era parlamentaria en el Frente Polisario e incluso pasó varios días en nuestra casa. Hoy día es ella quien creemos que está detrás de todo el secuestro”.

Ahora, Nadjiba se encuentra vigilada y bajo engaño. En un simulacro de robo le sustrajeron su documentación y móvil, esencial para volver a España. Los padres biológicos aseguraban, tranquilizadores, que también ellos habían sido robados, pero Nadjiba sabía que no era cierto. Cuando se dio cuenta de que en realidad estaba secuestrada en su propia casa pidió ayuda, lo que agravó la situación. “La familia se volvió estricta y le prohibió ir a trabajar. Ella nos llamaba por teléfono y nos pedía que no parásemos de luchar”.

Hoy José denuncia la dejadez del caso por el gobierno y el presidente, que personalmente escuchó su causa como nos cuenta. “En 2015 mi mujer aprovechó que Rajoy estaba en Huelva para plantarse ante él a la desesperada y presentarle el caso. Él escuchó atentamente, recibió la documentación del caso e incluso dejó que se fotografiasen escuchándola”. Dos años después, la familia de José sigue sin respuesta del gobierno y Nadjiba retenida.

José lamenta la situación. “En Sáhara es así. La mujer es posesión del padre y cuando se casa, del marido”. Según cuenta, la situación no es fácil para las que, como Nadjiba, un día vivieron en España. “Son señaladas como manchadas, fuera de la cultura e impuras. Ahora Nadjiba ha quedado reducida a una mera criada, sólo cocina y limpia y no puede salir. Nadjiba fue residente en España entre 2000 y 2013, 13 años en los que la familia de José Contreras la ayudo para recibir tratamiento por su problema de pie equinos, que no la permitía andar bien. “Tuvo que asistir a muchas rehabilitaciones. Mi mujer la llevaba a Sevilla todos los días. Es por ello que tenemos un vínculo tan fuerte con ella”.









Las peticiones de la familia

Las cuatro familias se han reunido esta tarde en Matalascañas en un acto simbólico. Una cadena humana para denunciar la situación de sus hijas y hacer que el gobierno tome cartas en el asunto.

Según cuentan, sus revindicaciones se resumen en dos. Por un lado, quieren que el gobierno expulse a los delegados Polisarios de España para que solucionen la crisis desde Argelia. Por otro, que el gobierno actúe cuanto antes para organizar un encuentro con las niñas en la embadajada en Argel, para que expresen sin coacción su verdadera voluntad. Sólo entonces dejaran de creer que sus hijas están retenidas contra su voluntad, según denuncian.