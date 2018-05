El tándem Sáenz de Santamaría y Casado comienza a sonar con fuerza para la sucesión en Madrid

El Partido Popular vive este 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, en plena crisis política. Tras la dimisión de Cristina Cifuentes, todas las miradas apuntan a Génova 13 y a Mariano Rajoy, que tendrá que decidir cómo se resuelve la falta de liderazgo que hay en la capital desde que el Caso Cifuentes salió a la luz.

La expresidenta solo conserva su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, ha abandonado la Puerta del Sol y el liderazgo del PP, dos huecos que hay que cubrir. El presidente del partido todavía no ha tomado una decisión y fuentes cercanas apuntan a que el próximo año será de interinidad. Ángel Garrido, número dos de Cifuentes, puede que sea presidente durante este “tiempo de transición” y en el partido se formará una gestora. Pero, ¿qué ocurrirá a partir de 2019?

El tándem Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría parece que empieza a coger fuerza, aunque nadie se pronuncia al respecto. Casado lleva muchos meses sonando con fuerza como un potencial candidato al Ayuntamiento de Madrid pero con la crisis en la comunidad se comienza a especular con un posible salto a la política autonómica.

Quien parece que no quiere oír hablar de su salida del Gobierno para viajar hasta la capital es la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría, según algunas fuentes populares, no parece estar convencida para hacer el cambio. Lo que parece claro es que las decisiones en el PP no tardarán en llegar, de cara a preparar los comicios de 2019.





Errejón señala a Ciudadanos

El aspirante a liderar la lista de Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha pedido a Ciudadanos que abandone el "sectarismo" para tejer un acuerdo entre las fuerzas de la oposición, en un momento de "grave crisis moral, política e institucional".

En declaraciones a los medios antes de los actos institucionales en la Puerta del Sol con motivo de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, Errejón ha recordado las palabras de la expresidenta de la Comunidad en año pasado el Dos de Mayo, en las que aseguraba que "el tiempo de los corruptos había terminado".

Una "profecía" que para Errejón puede "hacerse realidad" si los partidos a favor de la "renovación democrática" alcanzan un acuerdo que esté "por encima de las siglas" y crear "un gobierno de transición" hasta las elecciones autonómicas de 2019.

El diputado nacional de Podemos ha subrayado que ninguno de los cuatro expresidentes regionales del PP -Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes - puede acudir a la fiesta de la Comunidad de Madrid, que este año llega, según Errejón, en un "contexto triste", tras la dimisión de Cifuentes por la polémica de su máster y el vídeo en el que se le atribuía un hurto.

Para el posible candidato de Podemos a la Presidencia, Cs debe reflexionar si acaba con el "bochorno" de este mes o lo prolonga un año más, si apoya al candidato del PP en la sesión de investidura. "No serviría de nada haber echado a Napoleón para acabar invistiendo a Pepe Botella", ha dicho.





Gabilondo lamenta la "crisis institucional"

El portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado la "crisis institucional" en la celebración de la fiesta del Dos de Mayo, Día de la Comunidad, al tiempo que ha instado a abordarla "conjuntamente". Así lo ha expresado Gabilondo en declaraciones a los periodistas antes de que diera comienzo el acto institucional en la Real Casa de Correos.

"Lo que creo es que juntos seremos capaces de salir de esta y lo haremos", ha afirmado el portavoz parlamentario. "Es un día de fiesta y no quiero que sea otra cosa", ha señalado Gabilondo, para agregar que "siendo conscientes es un momento muy difícil". "Si todos quieren dar un aire de normalidad, yo no porque hay una situación grave e institucionalmente hay que abordarla conjuntamente. Pero, quiero mandarle un mensaje a los ciudadanos de que vamos a salir de esta", ha aseverado el portavoz socialista.

Sobre las encuestas que sitúan al PSOE como tercera fuerza política ha sostenido que es "importante" escuchar las encuestas, pero que la Democracia "no es demoscopia". Además, a la pregunta de si intentará un acercamiento con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para que le apoye en una posible investidura como presidente de la Comunidad, Gabilondo ha asegurado que "siempre" está "muy cerca de Aguado".

"Está en la tesitura de apoyar al candidato del PP y me parece que este no es el camino. Hace falta un cambio y yo creo que este es el momento de demostrarlo, si prefiere abrir un nuevo proceso o seguir en el proceso en el que estamos. Con todo el respeto: es un ciclo acabado, me parece que como proyecto para Madrid está acabado", ha añadido.