LA SUPERFICIE PROTEGIDA EN EUROPA SE HA TRIPLICADO GRACIAS A LA RED NATURA 2000

- Cumple 25 años y este domingo se celebra oficialmente por primera vez. La Red Natura 2000, el proyecto de conservación de la UE que constituye el conjunto de áreas naturales más extenso del mundo, ha contribuido a triplicar la superficie protegida en Europa durante los últimos 25 años hasta llegar actualmente al 18% del total.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, celebraron este miércoles en la Cámara Baja la oficialización del Día Europeo de Red Natura 2000 realizando el ‘gesto de la mariposa’, el símbolo de esta jornada, que se celebrará por primera vez el próximo domingo.

Tejerina destacó, en declaraciones a los periodistas, que “España es el país más rico en materia de biodiversidad y, además, uno de los que tienen más territorio protegido”, e indicó que el Día Europeo supone “una buena manera” de recordar que en la UE hay “una enorme riqueza y un enorme patrimonio natural”.

La ministra dijo que un 18% de la superficie terrestre de la UE está protegida, porcentaje que se eleva al 27% en el caso de España, y añadió que un 8% de la superficie marina española también lo está. “Tenemos que ser conscientes de que es patrimonio de todos los españoles y, por lo tanto, tener la conciencia de que tenemos que preservarla”, añadió.

El 21 de mayo se cumplirán 25 años de la promulgación de la Directiva de Hábitats de la UE, una norma dirigida a garantizar la conservación de los hábitats y las especies más valiosos y amenazados que creaba la Red Natura, la cual abarca actualmente un 18% de la superficie terrestre de la Unión Europea.

Un análisis realizado por SEO/BirdLife evidencia el impacto positivo que Natura 2000 ha tenido sobre la conservación de la naturaleza, puesto que se ha triplicado la superficie protegida del continente con su consiguiente freno a gran escala de la destrucción de hábitats. Sin embargo, esta organización ambiental señaló que es preciso mejorar la implantación, la gestión y la financiación de la red.

MÁS DE 27.000 ESPACIOS

El proceso de designación de los espacios protegidos (más de 27.000 en la UE) ha motivado un mayor conocimiento sobre la biodiversidad que ha permitido, además, poner en marcha acciones de conservación y gestión específicas que han beneficiado a especies como el águila imperial ibérica, el oso pardo o el quebrantahuesos, entre otras.

Otra aspecto positivo fruto de la creación de esta gran red de espacios protegidos es su condición europea, generando así una visión transfronteriza de las necesidades de conservación del patrimonio natural claves, por ejemplo para asegurar la conservación de aves migratorias, lo cual no hubiera sido igual de efectiva si cada país aplicase medidas de protección en solitario.

Además, según SEO/BirdLife, la red ha constituido un acicate no solo para mejorar la legislación ambiental europea sino también una herramienta para avanzar en la normativa en cada Estado miembro.

Con todo, esta ONG indicó que es necesario invertir en dos elementos para conseguir que la Red Natura 2000 sea realmente efectiva: la implantación en el territorio, puesto que hay espacios que no tienen aprobados sus planes de gestión, y la financiación, ya que, como indica el Tribunal de Cuentas Europeo, “no se ha materializado todo el potencial de dicha red” como generadora de empleo y riqueza ligada a la sostenibilidad.

Diferentes análisis señalan que una completa implantación de la red en España tendría unas repercusiones positivas sobre el PIB del país calculadas entre un 0,1% y un 0,26%, ello sin contabilizar el ahorro que suponen los servicios ecositémicos que proporciona Natura 2000 en forma de agua, aire limpio, polinización o como barrera frente al cambio climático. Sin este conjunto de espacios protegidos, la UE debería invertir al menos 200.000 millones de euros anuales.

Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife, recalcó que “naturalizar Europa significa asegurar su futuro como unión de Estados, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y blindar su sostenibilidad económica a la largo plazo mediante el empleo verde y un modelo que apueste por la economía circular”.

“Apostar por una correcta implementación de las políticas europeas, que también son españolas, en un momento de incertidumbre y de reducción de ingresos a escala europea como el que vivimos, supondrá un ahorro de 50.000 millones de euros anuales en gastos sanitarios y costes directos para el medio ambiente. Sólo saldrán las cuentas si contamos con la naturaleza“, apostilló.

