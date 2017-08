SUMINISTRO DE AGUA, RECOGIDA DE BASURA Y TRANSPORTE, LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MEJOR VALORADOS

Google Plus

El suministro de agua es el servicio público mejor valorado en España, según el estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), en el que el 61% de los encuestados señalaron estar satisfechos con los servicios de agua recibidos. Tras el suministro de agua, los servicios mejor valorados fueron el transporte público, con el 59% de aceptación, y la recogida de basuras y residuos, con el 57%.

Este es el resultado de la encuesta realizada a 5.262 personas pertenecientes a las 30 ciudades más pobladas del país que tiene como objetivo medir los índices de satisfacción y la evolución de la valoración ciudadana, en su rol de contribuyentes y usuarios, de los servicios públicos municipales en España.

Por servicios, el 61% de los encuestados señalaron estar satisfechos con los servicios de agua recibidos, seguido del transporte público, con el 59% de aceptación; la recogida de basuras y residuos, con el 57%; el cuidado de parques, jardines y espacios públicos con el 49% de aceptación, y en último lugar, los servicios de limpieza viaria, que reciben un nivel de satisfacción de apenas el 44%.

De forma global, los españoles muestran satisfacción con un 61%, el 22% de los encuestados se mostraron insatisfechos con el conjunto de los servicios municipales, el 16% manifestó no estar preocupado por estos servicios y el 1% restante no sabe/no contesta. Además, los españoles expresaron en un 30% la percepción de que la limpieza viaria ha empeorado en los últimos dos años.

Por su parte, el director general de OSUR, Ramiro Aurín, hizo hincapié en que “es significativo que sea el suministro de agua el servicio mejor valorado por el ciudadano cuando en el último año muchos ayuntamientos se plantean municipalizarlo”, por lo que, a su juicio, “esta tendencia municipalizadora no responde a una demanda ciudadana sino a una decisión puramente ideológica”.

