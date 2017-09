LA ONCE SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA AVIACIÓN NAVAL

El Centenario de la Aviación Naval en España protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 14 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán los 100 años de existencia de la Aviación Naval que se ha convertido en arma multidisciplinar y relevante para la Armada.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha presentado este jueves con el Almirante de la Flota, Juan Rodríguez, y el Comandante de la Flotilla de Aeronaves, el capitán de navío José Luis Nieto, la imagen de este cupón, en un acto que se ha celebrado en la Base Naval de Rota, en Cádiz.

En su intervención, Ángel Sánchez reivindicó la labor solidaria y humanitaria de la Armada española y agradeció a los hombres y mujeres que la integran su esfuerzo “por defender a este país permitiendo que los ciudadanos desarrollen sus derechos y sus libertades para que todos los días podamos pelear para que todos seamos iguales”. El director general de la ONCE destacó en este sentido el espacio en común que comparten la Organización y la Armada “a favor de la solidaridad, la cooperación, la integración, la unidad y la ilusión”.

Además, Ángel Sánchez aseguró que este cupón es también un homenaje a los marinos españoles. “Hacemos una unión perfecta porque ambas (la ONCE y la Armada) desarrollan una enorme tarea de servicio y defensa de la sociedad y nosotros también formamos parte del hacer español”, dijo.

Por su parte, el almirante de la flota sostuvo que este cupón “dice mucho de dos entidades con vocación de servicio contra viento y marea que demuestran que son capaces de superar dificultades para ayudar a los demás”. Juan Rodríguez Garat aseguró que esta coincidencia entre la ONCE y la Armada no es casual. “Tenemos muchos puntos de contacto y eso me hace sentirme más orgulloso de la ONCE y de la Armada”, afirmó.

El jefe de flotilla de aeronaves, José Luis Nieto, consideró que el cupón de la ONCE del próximo día 14 servirá “para dar a conocer a la ciudadanía nuestro trabajo al servicio de la sociedad y la importancia de este Centenario”.

Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen un avión Harrier despegando de la cubierta de vuelo del buque Juan Carlos I y difunden así en toda España los 100 años de existencia de la Aviación Naval que se ha convertido en arma multidisciplinar y relevante para la Armada.

CIEN AÑOS DE SERVICIO

La Aviación Naval en España fue creada por el rey Alfonso XIII en 1917. A lo largo de estos 100 años, ha experimentado cambios y transformaciones hasta llegar a ser un arma de gran importancia y muy moderna. Destaca la figura del capitán de Corbeta Pedro María Cardona Prieto, verdadero precursor de esta Arma. En muy poco tiempo, la Armada desarrolló una fuerza aeronaval importante.

Sus primeras acciones de combate tiene lugar en la campaña de marruecos (1922), teniendo gran importancia su participación en el desembarco de Alhucemas (1925), protagonizada por el ‘Dédalo’.

Durante la Guerra Civil fue disuelta y, en 1939, la Aviación Naval fue obligada a ceder material e instalaciones al Ejército del Aire, de nueva creación.

Es en 1954 cuando resurge, tras la llegada de tres helicópteros norteamericanos BELL-47. Sus pilotos son entrenados en Estados Unidos y destinados a la Escuela Naval de Marín, son el embrión de la actual flotilla. Tres años después, con la incorporación de nuevos helicópteros, se produce el traslado a la Base Naval de Rota donde, en 1963, se forma la Flotilla de Helicópteros. En 1964 se crea la Sección Especial del Arma Aérea y, paralelamente, el Arma Aérea de la Armada.

En 1972 se realiza, con éxito, una demostración del nuevo avión de despegue vertical Harrier, lo que permite adquirir ocho de estos aviones. Desde 1976, la Flotilla de Aeronaves se ha ido transformando para poder cumplir las misiones. Actualmente, cuenta con la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Novena, Décima y Undécima Escuadrillas, y con un Grupo Aéreo Embarcable con los controladores que necesita la Armada para sus operaciones.

Son muchas las misiones en las que ha participado, tanto en acciones bélicas como en misiones humanitarias, en zonas como la antigua Yugoslavia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Líbano, etc.

CUPÓN DIARIO

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para mañana viernes, 8 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 22 millones de euros para la primera categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.

