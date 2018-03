SPOONIK. La cocina emocional llega a Madrid

SPOONIK -el restaurante de Barcelona- de los cinco sentidos abre sus puertas en ONLY YOU HOTEL ATOCHA durante 10 días. Un gran proyecto gastronómico que nació bajo la premisa de “Comer en casa de un chef”, llega a Madrid como una experiencia efímera para 40 comensales por noche. Hay que remontarse a hace cinco años. Entonces fue cuando el colombiano Jon Giraldo y mexicano Jaime Lieberman llegaron a España y decidieron apostar por un concepto innovador en la cocina: la gastronomía gestionada con inteligencia emocional. Es decir que el comensal se sumerja en una experiencia que se come, se huele, se oye, se ve e incluso se palpa. De esta manera primero abrieron SPOONIK CLUB convirtiendo su propio hogar -un loft con jardín en plena plaza de Lesseps- en un restaurante clandestino. Después de recibir a 9.000 comensales, decidieron, hace dos años y medio, abrir su establecimiento, que mantiene el mismo espíritu de experiencia sensorial de considerar la gastronomía algo más que la combinación de materia prima de primera calidad a través de recetas. Precisamente desde la apertura del ONLY YOU HOTEL ATOCHA, el proyecto de SPOONIK ha formado parte de la esencia del Hotel. “Jaime y Jon participaron, junto con Javier Mora, executive chef del hotel, en la creación de la carta de Trotamundos, concebida como un viaje por América Latina regada de elementos de la gastronomía madrileña. Así nacieron betsellers como la rusa cabreada, ensaladilla con ventresca y espuma de jalapeño, las croquetas de maíz, o los tacos y timbales”. Por lo que ha surgido de forma natural que SPOONIK se pudiera disfrutar de manera plena en el Hotel. Y así del 12 y el 24 de marzo en Séptima, el restaurante de la azotea. Jon, Jaime y su equipo ofrecen una propuesta gastronómica y extra gastronómica a 40 comensales por noche.

Si algo ofrecen Jon y Jaime, es creatividad. Giraldo procede de una familia de hosteleros innovadores y convencidos de que la gastronomía es un arte que conecta con los cinco sentidos, y Lieberman un artista multidisciplinar que ha aplicado siempre sus conocimientos del mundo audiovisual -fotografía, mapping- a la hostelería. Con pocos años de vida, SPOONIK ya acumula reconocimientos importantes en el ámbito nacional, como el Premio Nacional de Hostelería en Innovación (2017) y el Premio al Nuevo Modelo de Negocio en la última edición de los HIP Awards -los “Óscar “del sector- y en el internacional: The Creative Awards 2017.

Este es el Menú Degustación que se puede disfrutar en Madrid:

Arepa de choclo con queso Stilton y Aire de Miel.

Panucho de pato al Pibi con crema de frijoles, aguacate y cebolla nixpec.

Oda al maíz: crema de maíz, helado de maíz, polvo de palomitas, maíz en texturas. Espuma de hierbas y lima, pesto piñones y queso “Panela”.

Ceviche Vegetal con mango, manzana, pepino y Gambitas.

Rodaballo relleno de coquitos de Brasil, con crema de guayaba y Caviaroli de vinagre de Módena. Ensalada de bulbo de hinojo y hierbas frescas y vinagreta de piñones.

Carrillera con Mole “Spoonik” y Cayese, chip de plátano con pico de gallo.





Postres

Tributo a Ek Chuan: Helado de cacao 100%, Tamal de chocolate Guanaja, ganache especies Jivara, salsa de chocolate Extra noir y toffel de Manjari.

Petit four Jaime & Giuli

ONLY YOU HOTEL ATOCHA

Paseo de la Infanta Isabel nº13

28014 MADRID

Phone: 914 09 78 76

Fechas: del 13 al 24 de marzo

Lugar: Séptima Restaurante

Precio: Menú Degustación 65 euros

Reservas en: www.onlyyouhotels.com

•