JÓVENES CIEGOS Y SORDOCIEGOS PERUANOS APRENDEN PANADERÍA DE LA MANO DE LA FUNDACIÓN ONCE PARA AMÉRICA LATINA

- Es una de las iniciativas incluidas en el #GivingTuesday. La Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL) y el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (Cercil) para el desarrollo del Programa Ágora Perú están desarrollando un proyecto que favorece la empleabilidad de quince jóvenes peruanos ciegos o sordociegos naturales de El Callao (Perú).

'Amasando su futuro' es el nombre del proyecto en el que también figuran otras entidades peruanas como son Fais Perú, Sense Internacional Perú, Conadis, la dirección regional de Trabajo del Callao y la Unión Nacional de Ciegos del Perú, y que ha sido seleccionado para participar en el #GivingTuesday por parte de Fundación ONCE.

Según sus impulsores #GivingTuesday es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo, este año el 28 de noviembre, a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda mano, etc.

La idea nació en Estados Unidos como alternativa al Black Friday y Cyber Monday, orientados a las compras de Navidad. En 2015 participaron 35.000 organizaciones de 72 países convirtiendo este día en una celebración mundial de la generosidad.

Este año, la iniciativa solidaria tiene como misión promover la cultura de la solidaridad a través de las organizaciones promotoras y mejorar las cifras del último año incrementando la participación.

'AMASANDO SU FUTURO'

Fundación ONCE, como entidad colaboradora, ha presentado al #GivingTuesday el proyecto 'Amansando su futuro' que está impulsando FOAL en el país andino. A través de esta iniciativa se están formando a quince jóvenes ciegos o con sordoceguera para que a través de los oficios de panadero o repostero puedan desarrollar proyectos de microemprendimiento.

En esta ocasión se ha fijado como objetivo alcanzar los 5.000 euros con los que hacer frente a los insumos, utensilios necesarios para poder llevar las prácticas formativas, así como la adquisición de un horno rotatorio, y publicidad a través de la cual darse a conocer en la localidad.

Durante el curso, que tiene 150 horas de duración, los jóvenes aprenderán a preparar más de 25 tipos de bocaditos para ofrecer servicios de 'catering', aplicando técnicas de proceso y normas de higiene, seguridad y cuidados del medio ambiente, establecidos para la obtención de productos de calidad que demanda el mercado.

Las donaciones pueden hacerse a través de la página web 'http://givingtuesday.es/projects/amasando-su-futuro/'.

