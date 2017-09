ASNEF Y FUNDACIÓN ONCE ORGANIZAN UNA 'CARRERA SOLIDARIA' POR LA EDUCACIÓN FINANCIERA INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Tendrá lugar el 1 de octubre en la Casa de Campo de Madrid . Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han organizado una 'Carrera Solidaria', que tendrá lugar el próximo 1 de octubre en la madrileña Casa de Campo, con el objetivo de promover la educación financiera inclusiva con las personas con discapacidad.

La iniciativa se enmarca dentro de los eventos que se están organizando con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera en su tercera edición. Para la organización de esta acción se ha contado con la colaboración de la Agrupación Deportiva Marathón.

EDUCACIÓN FINANCIERA INCLUSIVA

La celebración del Día de la Educación Financiera se engloba dentro del Plan de Educación Financiera impulsado por el Banco de España y la CNMV, y tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera para afrontar los retos financieros a los que se enfrentarán a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

En este sentido, más de 30 organizaciones sociales de distintos ámbitos de la sociedad, y que van desde consumidores, discapacidad, educación, seguros, empresariales, bancarias y de investigación, desarrollan y organizan actos con los que se quiere promover la importancia de contar con una educación financiera para poder adoptar las mejores decisiones financieras según sus necesidades.

Con el objetivo de mejorar la educación financiera inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y personas con dificultades de aprendizaje, Fundación ONCE ha desarrollado el proyecto 'Finanzas Inclusivas', para el cual se ha contado con el apoyo de CITI y Fundación Aprocor, así como colaboración de la CNMV y el Banco de España.

En este proyecto de formación abordan contenidos financieros, relativos al dinero y su uso, el trabajo, el ahorro, etc. Actualmente se encuentra adaptado para un entorno web, con todos sus contenidos asequibles y pudiendo utilizarse en diferentes modalidades: e-learning, blended-learning, presencial individual o grupal con apoyo de tutor.

Está alojado en la web de Fundación ONCE ('http://finanzasinclusivas.fundaciononce.es') y está a disposición de cualquier entidad que trabaje con personas con discapacidad intelectual y otras dificultades de aprendizaje. Así, se dota a las entidades sociales de la oportunidad de trabajar y fortalecer aspectos financieros y cotidianos en la vida de los usuarios de sus centros. En la actualidad hay 109 entidades registradas de todo el territorio nacional con 1.697 usuarios inscritos.

Por su parte, Asnef ha colaborado desde el inicio de esta iniciativa de la educación financiera con Banco de España y la CNMV, entre otros organismos, en la organización de los actos conmemorativos del Día de la Educación Financiera. Al mismo tiempo, edita y publica un folleto informativo sobre el crédito al consumo, explicando sus características, tipología, consecuencias de incumplimiento, etc. Además, realiza estudios por parte de expertos sobre diferentes aspectos del crédito al consumo que son finalmente editados en libros que están a disposición de todo aquél que desee consultarlos.

'CARRERA SOLIDARIA'

La 'Carrera Solidaria' servirá de preámbulo de todos aquellos actos que tendrán lugar durante el Día de la Educación Financiera que se celebrará el lunes 2 de octubre.

El recorrido de la 'Carrera Solidaria' contará con sendas distancias de 5 y 10 kilómetros, y además se celebrarán dos carreras de 700 metros para personas con discapacidad y para menores.

La suma obtenida con las inscripciones, que se pueden realizar a través de la página web 'www.carreraeducacionfinanciera.org', irá destinada al proyecto Finanzas Inclusivas, que Fundación ONCE ha puesto en marcha para que las personas con discapacidad mejoren su nivel de educación financiera.

Además de las inscripciones se ha dispuesto una fila 0, de forma que quienes quieran podrán hacer una aportación donación a través de 'http://colabora.fundaciononce.es/donaciones/tpv'.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso