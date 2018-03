EL PSOE SOLICITA QUE DASTIS EXPLIQUE EN EL CONGRESO LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Google Plus

El PSOE solicitó este lunes que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, explique en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados “qué necesidades han llevado a plantear la creación” del puesto de Embajador en Misión Especial para la Igualdad de Género, así como “qué características tendrá el puesto, la misión a desempeñar por el titular, y qué presupuesto está previsto destinar”.



Así lo ha manifestado la portavoz socialista en la citada comisión, Ángeles Álvarez, quien manifestó que en su partido estarán “muy atentos para que no se desvíe ni un solo euro de los destinados a la lucha contra la violencia de género a fines ilegítimos y que los fondos se inviertan con criterios de necesidad, eficacia y trasparencia”.

“Llamamos a comparecer al ministro porque tenemos dudas sobre lo que persigue la creación de ese cargo”, remarcó Álvarez, quien explicó que “queremos conocer cuáles han sido las consideraciones del Ministerio sobre la necesidad de crear un puesto del que no conocemos que existiese demanda, qué características tendrá el puesto, la misión a desempeñar por el titular y qué requisitos formativos en materia de igualdad y especialización en violencia de género deberá tener la persona que asuma el cargo”.

La diputada socialista mostró su desconfianza sobre la intención última del Gobierno con la creación de esta figura, teniendo en cuenta que “la escasa información al respecto hace sospechar que se trate más de un puesto enfocado a premiar”, ya que “tenemos antecedentes oscuros sobre la creación de puestos y asignación de cargos de los que no se sabe a qué se dedican”.

Por último, Álvarez hizo hincapié en la urgencia de constituir la Comisión de Seguimiento del Pacto, ya que “su paralización en la tramitación de la Mesa del Congreso está impidiendo que se cuente con el principal instrumento de control sobre el cumplimento del Pacto contra la Violencia de Género”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso