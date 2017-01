EL ABUSO DE REDES SOCIALES PUEDE PROVOCAR TRASTORNOS ALIMENTICIOS

El uso excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes puede provocar trastornos alimenticios como bulimia o anorexia, en particular entre aquellos con baja percepción de su imagen corporal, según un estudio científico realizado por investigadores canadienses del Children's Hospital of Eastern Ontario y de la Escuela de Psicología de la Universidad de Ottawa.

El estudio concluye que el uso excesivo de las redes sociales en mujeres está relacionado con “comer emocionalmente”. “El hambre emocional aparece repentinamente, está relacionada con emociones como el estrés, ansía alimentos específicamente cómodos, no se encuentra en el estómago y lleva con frecuencia a sentir culpa o vergüenza”, explica Patricia Guzmán, 'coach' personal y experta en imagen y autoestima.

Para fomentar una imagen corporal positiva, Guzmán recomienda potenciar entre los jóvenes actividades que refuercen su confianza, “al ayudarles a descubrir fortalezas y talentos que no tienen nada que ver con su apariencia”.

Asimismo, aconseja enseñar a los adolescentes a distinguir entre estar sano y la belleza irreal y conmina a los padres a ser muy cuidadosos en la forma de referirse a los demás, evitando describir a las personas por su aspecto físico y de forma peyorativa, así como a ayudar a los hijos a construir su autoestima desde muy pequeños, insistiendo en sus puntos fuertes.

Para realizar el estudio, los investigadores canadienses reclutaron a 383 estudiantes, con una media de edad de 23 años y en su mayoría mujeres. Les proporcionaron un completo cuestionario que debieron responder para determinar el uso que realizaban de las redes sociales, la percepción de su imagen corporal y sus comportamientos respecto a la alimentación.

