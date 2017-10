EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DETECTA MEJOR LOS TUMORES QUE MÁS MUTAN

Google Plus

- La doctora Alena Gros, de Vall d'Hebron, estudia los linfocitos que reconocen las mutaciones de algunos cánceres. Muchos expertos reconocen que el futuro de la curación del cáncer pasa por el sistema inmunológico. Así lo cree la doctora Alena Gros, del Hospital Vall d'Hebron, que estudia a los linfocitos que son capaces de reconocer las mutaciones que presentan algunos tumores cancerígenos. "El sistema inmunológico detecta mejor a los tumores que más mutan", concluyó.

Gros, que acaba de ser becada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), explicó a Servimedia que la solución perfecta para acabar con el cáncer es que el sistema inmunológico de cada persona afectada localizara las células cancerígenas y, como hace con los viruos o las bacterias, las atacara.

"Mi equipo está trabajando con linfocitos que están dentro de los tumores y reconocen las mutaciones que se dan. Hoy sabemos que el sistema inmunológico detecta mejor a los tumores que más mutan". De momento, ha encontrado este tipo de linfocitos en dos tipos de cánceres, el melanoma y el de pulmón.

"Ahora estamos intentando crear un fármaco que despierte esos linfocitos y los haga pelear contra el tumor. Reconocen las células malignas, pero no actúan y aún no sabemos por qué no lo hacen. Intentamos encontrar un anticuerpo que bloquee la interacción entre el linfocito y el tumor", apostilló esta bióloga, que se ha formado en Estados Unidos.

Otra de sus vías de investigación es intentar demostrar que cuanto más muta un tumor, "más fácil es para el sistema inmunológico reconocerlo". La doctora Gros concluye que el futuro del tratamiento contra el cáncer es "personalizado" y que pasa por "el sistema inmunológico".

