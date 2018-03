DÍA SÍNDROME DE DOWN. RAJOY DICE QUE ES “RESPONSABILIDAD DE TODOS” LA “PLENA INCLUSIÓN” DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que es “responsabilidad de todos” lograr la “plena inclusión” de las personas con síndrome de Down. “Hagamos juntos lo posible para lograrlo”, demandó.



Rajoy hizo estas consideraciones a través de su cuenta oficial de Twitter, donde invitó a ver el vídeo ‘Auténticos’, la campaña que ha lanzado Down España para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down.

“Mi admiración por su ejemplo y capacidad de superación”, expresó Rajoy en un mensaje que rubricó con sus iniciales en la mencionada red social, donde también recalcó que la “plena inclusión es responsabilidad de todos”.



