MADRID. EL SINDICATO DE ENFERMERÍA ANIMA A DENUNCIAR LA FALTA DE ENFERMERAS EN LAS RESIDENCIAS

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Madrid, que ha denunciado la falta de profesionales de enfermería que han padecido muchas residencias de mayores dependientes de la Comunidad de Madrid, facilitará a los profesionales de enfermería de las residencias públicas un documento para que “se denuncie la ausencia de personal”.

La falta de profesionales de enfermería “es tan elevada”, denuncian desde el Sindicato de Enfermería de Madrid, “que en algunas residencias se tienen que suspender libranzas para cubrir, al menos, una presencia durante todos los turnos de trabajo”.

Por tal motivo, Satse Madrid ha puesto en marcha una campaña para que los profesionales de enfermería de las residencias públicas de la región denuncien, ante la Administración, las carencias de personal que afectan a los centros residenciales donde prestan servicio.

El objetivo de esta campaña informativa no es otro que “garantizar una correcta atención a los residentes las 24 horas del día, así como para que los responsables de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) tomen las medidas necesarias para evitar que este hecho se vuelva a producir”.

De igual forma, se pretende que, ante cualquier incidente grave, los tribunales puedan constatar que, previamente a que éste se produjera, el profesional de enfermería había denunciado, ante el AMAS la carencia del personal necesario para una correcta atención a los residentes a su cargo.

PLANTILLAS "BAJO MÍNIMOS"

Las plantillas de las residencias públicas “no sólo es que están bajo mínimos, sino peor". "Las condiciones laborales son tan nefastas que hay enfermeras que prefieren renunciar a su puesto fijo que seguir trabajando en el AMAS y hay profesionales de enfermería que sólo han permanecido algunos días en su puesto de trabajo tras firmar el contrato en verano”, señalaron desde Satse Madrid.

La situación, “es cada vez peor ya que no se cubren bajas ni libranzas ni las jubilaciones del personal en activo. Además, las condiciones económicas son bastante peores que otras en el sector por lo que no resultan atractivas para los profesionales de enfermería”.

