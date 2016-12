TRES SERIES ESPAÑOLAS ENTRE LAS 10 MÁS VENDIDAS ESTE AÑO EN AMAZON

Google Plus

Las producciones españolas de época Carlos, Rey Emperador, Gran Hotel y Velvet se encuentran entre las 10 series más vendidas del año en Amazon.es. Juego de Tronos repite nuevamente como la serie más vendida.

Un año más, según informa Amazon.es en una nota, dentro del top 10 de este ránking se encuentran algunas producciones españolas.

El año pasado, las series españolas más venidas fueron Isabel y El Tiempo Entre Costuras y este año, las preferidas por los clientes son Carlos, Rey Emperador, donde la biografía de Carlos de Habsburgo ocupa la cuarta posición; Velvet, cuya tercera y última temporada sobre la historia de amor entre Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría ocupa el octavo puesto, y Gran Hotel, que cierra este ránking confirmando la tendencia a la alta de las series de época.

En lo más alto de esta clasificación se ecuentra Juego de Tronos. La quinta temporada de esta saga de fantasia medieval repite en el primer puesto, como ya hizo en 2015 el pack de las cuatro primeras entregas de la serie.

Completan el podio la décima temporada de 'Sobrenatural' en segunda posición y la aristocrática 'Downton Abbey' en la tercera.

La serie Friends mantiene su popularidad y no solo se cuela nuevamente en el ránking, sino que además sube puestos respecto al año anterior.

Las novedades de este año son los zombies de The Walking Dead y el detective Sherlock, que ocupan el séptimo y noveno lugar, respectivamente. Además, hay que destacar el sexto puesto de Historias para no dormir, emitida por primera vez en 1996.

