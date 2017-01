SEO/BIRDLIFE ALERTA DE QUE LOS HUMEDALES ESPAÑOLES ESTÁN EN UNA SITUACIÓN "MUY ALARMANTE"

Google Plus

SEO/BirdLife alertó hoy de que los tres humedales más relevantes de España, Doñana, Delta de l'Ebre y l'Albufera de Valencia, se encuentran en una situación "muy alarmante que podría ser irreversible si no se actúa con rapidez para evitarlo".

La directora de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, señaló que "estamos llevando a los humedales a una situación de no retorno", ya que "se encuentran en un estado de conservación muy desfavorable".

Ruiz indicó que "el cambio climático, que puede convertir a España en el desierto de Europa, sumado a la falta de humedales y la mala calidad de su agua, pone contra las cuerdas a la naturaleza y a la sociedad española", puesto que manifestó que "los humedales regalan casi el 50% de los servicios ecosistémicos que necesitamos para la vida".

Por su parte, el responsable del programa 'Alas sobre agua' de SEO, Roberto Gonnzález, declaró que "la mala gestión del agua, la contaminación y la sobreexplotación de acuíferos en estos humedales son una amenaza para las aves acuáticas ivernantes".

Doñana, el Delta de l'Ebre y l'Albufera cuentan en primavera con 60.000 parejas de aves reproductoras.

"Estos humedales cumplen seis de los nueve requisitos por los que el Convenio Ramsar los declara de interés internacional. Pese a ello, ninguno cuenta con un plan de gestión adecuado", aclaró González.

SEO/BirdLife anunció que este año harán "un seguimiento de estos humedales y si no existe un cambio se denunciará su estado".La organización exige a las autoridades un compromiso para conservar este patrimonio.

