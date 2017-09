SEO/BIRDLIFE HOMENAJEA A LOS 'PAJAREROS' EN EL 30º ANIVERSARIO DEL DÍA DE LAS AVES

- Ofrece más de 300 actividades este fin de semana. SEO/BirdLife celebra este fin de semana el 30º aniversario del Día de las Aves, que se conmemora en Europa y Asia, con más de 300 actividades en toda España en homenaje a los voluntarios 'pajareros' y ornitólogos que salen a la naturaleza para avistar pájaros, colaborando con programas de ciencia ciudadana.

El colectivo de los 'pajareros' (personas que dedican sus salidas al campo para avistar aves) es, según SEO/BirdLife, quizá el mejor ejemplo de lo que un ciudadano puede hacer por el conocimiento científico. De hecho, una investigación publicada en la revista 'PLOS ONE' concluye que la ciencia ciudadana ha aportado datos en el 77% de las investigaciones sobre cambio climático que usan a las aves migratorias como indicador.

La ONG añadió que no sólo es cantidad, sino también calidad, porque más de 2.000 voluntarios de los programas de SEO/BirdLife, como el programa de Seguimiento de Aves en Primavera (SACRE), han dado pie a artículos publicados en revistas de referencia, como 'Nature' o 'Science'.

El responsable del Programa Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral, señaló que "la contribución de la ciencia ciudadana a la investigación sobre biodiversidad es creciente, especialmente desde la década de los 90".

"Un reciente estudio señala que las nuevas tecnologías, y muy especialmente la extensión de los teléfonos móviles inteligentes, han multiplicado el número de proyectos y su variedad. Baste un ejemplo: la 'app' gratuita eBird, diseñada por la Universidad de Cornell y de la que SEO/BirdLife es colaboradora, recabó más de 9,5 millones de observaciones en todo el mundo durante 2015”, aseguró.

A pesar de que el uso de la aplicación eBird, actual referencia de los 'pajareros', avanza rápidamente en España, SEO/BirdLife ha identificado puntos donde todavía no se han registrado datos no sólo en espacios naturales lejos de poblaciones, sino también de parques urbanos poco transitados por los aficionados a la ornitología.

Para animar a rellenar estas lagunas y poner en valor la importancia de la naturaleza en las ciudades, los técnicos de la ONG ambiental han identificado parques urbanos en 20 capitales autonómicas y animan a los 'cuentapájaros' a aprovechar el Día de las Aves para incluir información en esos lugares.

De hecho, entre las actividades organizadas por SEO/BirdLife destaca una maratón ornitológica el próximo domingo por 17 parques de la ciudad de Madrid en la que apenas existen referencias sobre avifauna.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso