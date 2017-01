SEO/BIRDLIFE ECHARÁ EL OJO ESTE AÑO A CINCO ESPECIES DE AVES AMENAZADAS

La organización conservacionista SEO/BirdLife señaló este lunes que, aunque sigue de cerca la evolución de las poblaciones de todas las especies de aves y el estado de conservación de sus hábitats, en este año 2017 centrará sus esfuerzos en cinco de ellas por “su delicado estado de conservación”: el cernícalo primilla, el alimoche común, la cerceta pardilla, la pardela balear y el urogallo.

Además, SEO/Birdlife destacó que estas cinco especies de aves son “termómetros ambientales” de los ecosistemas en donde habitan, concretamente zonas agrícolas, áreas rupícolas, humedales, medio marino y bosques atlánticos.

En cuanto al cernícalo primilla (‘Falco naumanni’), el primer censo nacional de esta especie, puesto en marcha en 2016 por SEO/BirdLife, indicará el tamaño de su población y su actual área de distribución. Esta ONG indicó que según los resultados que se obtengan podrán sacarse algunas conclusiones sobre la tendencia poblacional de la especie, aunque recalcó que “previsiblemente será de declive”.

El abandono del medio rural y la intensificación de determinadas prácticas agrarias asociadas al uso de plaguicidas afectan negativamente al cernícalo primilla, especie incluida en el Libro Rojo de las Aves de España con la categoría de ‘vulnerable” y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Su delicado estado de conservación ha hecho que algunas comunidades autónomas la hayan incluido en sus catálogos de especies amenazadas con la categoría de ‘en peligro de extinción’, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra.

SEO/BirdLife apuntó que “una nueva y mejor” Política Agraria Común de la UE que integre medidas agroambientales y fomente una agricultura sostenible ayudaría al cernícalo primilla, la biodiversidad en general y el desarrollo del mundo rural.

ALIMOCHE COMÚN Y CERCETA PARDILLA

Por otro lado, el alimoche común (‘Neophron percnopterus’) es una de las cuatro especies de buitres ibéricos y está catalogada como ‘en peligro’ en el Libro Rojo de las Aves de Europa. Su principal causa de mortalidad es la ingesta de veneno, aunque también la muerte en tendidos eléctricos o la escasez de. Actualmente hay menos de 1.400 parejas en España, que alberga la mayor población de todo el Paleártico occidental (Europa y norte de África) y una de las más importantes del mundo. Se encuentra relativamente bien distribuido por la Península Ibérica, donde ocupa preferentemente las áreas montañosas y sus inmediaciones, así como regiones más o menos abruptas.

Además, el alimoche común es una especie protegida incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de ‘vulnerable’, a excepción de la población canaria, donde se le conoce como guirre y está considerada una subespecie diferente catalogada como ‘en peligro de extinción’. La conservación de sus hábitats, mejorar la disponibilidad de alimento y la lucha contra el uso ilegal de veneno en el campo seguirán siendo líneas de actuación de esta especie para SEO/BirdLife en este año.

Otra especie sobre la que SEO/BirdLife estará especialmente atenta es un pato de la familia de las anátidas, la cerceta pardilla (‘Marmaronetta angustirostris’), considerada ‘en peligro crítico’ en el Libro Rojo de las Aves de España y catalogada como ‘en peligro de extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Sus principales amenazas son la destrucción del hábitat por degradación, contaminación y desecación de humedales.

La cerceta pardilla era un pato relativamente abundante a principios del siglo XX y en 2007 apenas se reproducía un centenar de parejas en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Actualmente no llegan a 30 parejas las que crían en España, principalmente en tierras andaluzas y valencianas. Sus núcleos de reproducción principales se ubican en las marismas del Guadalquivir y en los humedales levantinos, donde la falta de agua en años de sequía, diferentes episodios de botulismo y la muerte accidental en nasas cangrejeras afectan gravemente a los escasos ejemplares supervivientes.

La conservación de los humedales en 2017 será uno de los grandes retos en la cerceta pardilla para SEO/BirdLife, que, con su ‘Programa Alas sobre el Agua’, pretende poner en valor a los humedales más importantes, a sus hábitats y especies de aves asociadas, celebrar este valioso y a veces ignorado patrimonio natural y exigir compromisos serios para su conservación.

PARDELA BALEAR Y UROGALLO COMÚN

Por otra parte, la pardela balear (‘Puffinus mauretanicus’) es la única ave marina endémica de España y una de las que presenta una situación más preocupante, con una probabilidad de extinción de no más de 60 años si la situación no mejora. Está incluida en el Libro Rojo de las Aves de España y en el de Europa como ‘en peligro crítico’ y aparece como ‘en peligro de extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Al ser una especie longeva y con un bajo número de pollos por año, resulta muy sensible a la mortalidad originada por causas no naturales. Las principales causas de su regresión son la muerte por depredadores invasores en las islas donde cría y el impacto negativo de determinadas prácticas pesqueras.

SEO/BirdLife continuará en 2017 con su programa marino para avanzar en la declaración de nuevos espacios protegidos y mejorar las prácticas del sector pesquero con el fin de garantizar la conservación de las aves marinas como la pardela balear.

Por último, SEO/BirdLife prestará una atención especial este año al urogallo común (‘Tetrao urogallus’), y muy en particular a la subespecie cantábrica. Se trata un ave emblemática, símbolo de la conservación de los bosques de las áreas montañosas del norte de la Península Ibérica. Los esfuerzos técnicos, económicos y humanos realizados hasta el momento no han conseguido sacar a esta tetraónida del peligro de extinción.

Por eso, este ave de aspecto imponente y de llamativo comportamiento nupcial necesita medidas urgentes y eficaces para su conservación. “Si no se detiene la degradación, destrucción y fragmentación de muchos bosques atlánticos, tanto en la cornisa cantábrica como en los Pirineos, el urogallo y otras aves ligadas a estos ambientes desaparecerán para siempre, y con ellas uno de nuestros tesoros naturales”, afirmó SEO/BirdLife.

