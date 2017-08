SEO/BIRDLIFE PROPONE ALTERNATIVAS PARA COMPATIBILIZAR LA APICULTURA CON LOS ABEJARUCOS

SEO/BirdLife propuso hoy alternativas para compatibilizar la apicultura con los abejarucos, tras el anuncio de la Junta de Extremadura sobre la autorización de métodos de control del abejaruco para reducir los daños que la asociación Asaja afirma produce en el sector apícola.

SEO/BirdLife afirma en una nota que todas las medidas anunciadas (disparos disuasorios, sonidos, aves de cetrería y dispositivos visuales) están consideradas como no eficaces en varios informes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

Según la organización conservacionista, el Ministerio tiene definidas medidas eficaces para evitar la interacción de los abejarucos sobre las colmenas, basadas en la instalación de mallas de sombreo, redes plásticas de protección lateral y bebederos.

En total, indica, con una inversión inferior a mil euros se puede proteger eficazmente una agrupación de 80 colmenas, siendo además una estructura temporal -para utilizar sólo en la época de mayor incidencia del abejaruco (junio, julio y agosto)- que puede ser después retirada.

Para SEO/BirdLife, llama la atención que siendo conocidas estas medidas, sean aparentemente ignoradas por el sector apícola y por la propia Junta de Extremadura, pese a ser las únicas realmente eficaces tras años de estudios sobre este tema.

Tanto la Universidad de Murcia como la de Extremadura y el propio Mapama, agrega, han realizado detallados estudios del impacto del abejaruco sobre las colmenas de abejas en los últimos 10 años. Según sus conclusiones, la depredación de los abejarucos sobre las colmenas es puntual, temporal y no supone un riesgo para la viabilidad de las mismas, ya que apenas consumen un 2% de las abejas, que de forma natural regeneran las propias colmenas.

Según la SEO/BirdLife, todo indica que el abejaruco no es el principal problema del sector apícola, y además, si se hace caso de los estudios y de las medidas recomendadas, aún se podría reducir mucho más su incidencia con bastante facilidad y sin necesidad de espantar o atacar a las aves.

Para la organización, no tiene sentido que los apicultores extremeños pidan que se les deje espantar a los abejarucos con medidas ya demostradas como ineficaces mientras no dicen nada sobre la aplicación de pesticidas en cultivos de toda la región.

SEO/BirdLife solicita a la Junta de Extremadura que no autorice las medidas anunciadas, sino las realmente efectivas, y asegura que en ningún caso aceptará que se permita disparar a las aves -aunque sea de forma disuasoria- o que se empleen redes de captura con riesgo de muerte para los animales. Asimismo, recuerda que el abejaruco es una especie protegida con tendencias negativas en su población.

