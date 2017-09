EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DE LA ELECCIÓN DE RTVE SIN EL APOYO DE CIUDADANOS

Google Plus

- La Cámara Alta rebaja a tres quintos la mayoría para renovar al Consejo de Administración. La proposición de ley del PSOE para la reforma de la elección del Consejo de Administración de RTVE que aprobó el pasado junio el Congreso con el respaldo de todos los grupos superó este miércoles el trámite del Senado con un menor respaldo, ya que Ciudadanos se ha descolgado del acuerdo.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para rebajar la exigencia de escaños que serán necesarios a partir de ahora en la elección del presidente y los consejeros de RTVE. Si el Congreso aprobó que el Consejo se elegiría por mayoría de dos tercios en primera vuelta o por mayoría absoluta en segunda instancia, el Senado ha acordado mantener en dos tercios la primera votación, pero ha aprobado una enmienda del PP para que la segunda votación de desbloqueo requiera solo tres quintos.

Salvo Ciudadanos, el resto de grupos de la oposición acordaron transigir con esta rebaja en la mayoría parlamentaria de desbloqueo y, a cambio, el PP aceptó transaccionar el redactado final para atender varias demandas de los grupos.

Con las enmiendas incorporadas, el Consejo de RTVE tendrá 10 miembros (ni los 9 que pedía el PP ni los 12 que exigían otros grupos), la composición de sus miembros será paritaria de hombres y mujeres, y se garantizará que el presidente y los consejeros se eligen por un concurso público que acredite el proyecto de los aspirantes.

"LAS ZARPAS DE PP Y PSOE"

Por Ciudadanos, el senador Francisco Javier Alegre dijo que su grupo se desmarca del acuerdo logrado en el Congreso porque se ha consumado en el Senado “una nueva edición de los Premios Cambalache en la que los ganadores van a ser PP y PSOE, que podrán seguir poniendo sus zarpas en RTVE como lo han hecho en los últimos 30 años”.

Ciudadanos era partidario de mantener en dos tercios tanto en primera como en segunda vuelta la mayoría requerida para la elección del Consejo porque lo acordado por el Senado permitirá a socialistas y populares “repartirse la radiotelevisión pública”. La formación naranja también era partidario de que el número de vocales del Consejo fuera impar “para que el presidente no tenga el voto de calidad”.

Por el PSOE, Óscar López dijo que el acuerdo final al que ha llegado el Senado permitirá aprobar la reforma de la elección de RTVE de forma definitiva la próxima semana en el Pleno del Congreso.

Sobre la fórmula de elección de los tres quintos, el senador socialista subrayó que a su grupo no le gusta y prefería la mayoría absoluta que acordó el Congreso “pero el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y es lo que hay”. López lamentó que Ciudadanos se haya quedado al margen del acuerdo, y se preguntó si es porque el PP no les da algo pactado. Por el PP, el senador Joaquín Ramírez también lamentó que Ciudadanos se haya caído en la Cámara Alta del gran acuerdo parlamentario.

