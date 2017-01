FIN DE SEMANA CON TEMPORAL DE VIENTO, MAR Y LLUVIA EN EL MEDITERRÁNEO

Google Plus

- Hará menos frío y las temperaturas se acercarán a 15ºC en el valle del Guadalquivir y zonas costeras. Este fin de semana se espera un temporal de viento, mar y lluvia en el área mediterránea, con precipitaciones que en el litoral peninsular y en Baleares pueden ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañadas de tormenta, rachas de viento de hasta 100 km/h y olas de cuatro a siete metros, mientras que la nieve caerá a partir de 1.000 metros de altura.

De forma más débil, este fin de semana se pueden producir precipitaciones en puntos dispersos del interior de la mitad oriental peninsular, con cota de nieve a partir de 600 metros.

En Canarias puede llover en el norte de las islas de mayor relieve y el viento soplará fuerte o muy fuerte en las costas mediterráneas y en Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas subirán ligeramente, de manera que todo el litoral, gran parte de la mitad sur peninsular y áreas del valle del Ebro superarán los 10 grados, e incluso los termómetros se acercarán a los 15 grados en puntos del valle del Guadalquivir y de la costa mediterránea.

SÁBADO

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, señala que este sábado habrá precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el sur de Valencia, el norte de Alicante y Baleares; vientos fuertes o muy fuertes de hasta 100 km/h en el litoral oriental peninsular y en el archipiélago balear, y mal estado de la mar, puesto que se esperan olas de cuatro a siete metros.

El cielo estará este sábado nuboso o cubierto en el área mediterránea y dejará precipitaciones en la franja litoral peninsular, Baleares y Melilla, que podrían extenderse más débilmente al interior de las comunidades levantinas y, ya con baja probabilidad y carácter más disperso, a puntos de la mitad oriental peninsular.

La cota de nieve estará situada entre 1.000 y 1.200 metros en Baleares y las sierras prelitorales mediterráneas, y de 800 a 1.000 subiendo a entre 1.000 y 1.200 metros en el resto de la península.

Las temperaturas subirán ligeramente durante el día en buena parte de la península, mientras que en la madrugada del sábado continuarán las heladas en la mayor parte de la mitad norte peninsular y algunas zonas del sur. Las capitales más calurosas serán Santa Cruz de Tenerife (21ºC), Las Palmas de Gran Canaria (20), Tarragona (16) y Alicante, Córdoba, Huelva y Sevilla (15), mientras que las más frías podrían ser Teruel (6), Jaén y Segovia (7) y Ávila (8).

El sábado soplarán vientos fuertes del noreste en el área mediterránea, incluso muy fuertes en Baleares y en cabos montañosos del litoral valenciano.

DOMINGO

Para el domingo se esperan vientos fuertes o muy fuertes acompañados de precipitaciones fuertes o persistentes en puntos del litoral mediterráneo peninsular y de Baleares. El cielo estará muy nuboso o cubierto en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla.

Las precipitaciones podrían registrarse también, de forma más débil y dispersa, en Aragón, el Cantábrico, la cabecera del Ebro y, ya con baja probabilidad, el Sistema Ibérico y el Sistema Central. El resto de la península tendrá intervalos nubosos, en tanto que el sol brillará en Galicia. Canarias contará con nubes o intervalos nubosos y lluvias débiles, más probables en el norte de las islas.

La cota de nieve estará entre 900 y 1.000 metros en el área mediterránea y las sierras prelitorales, y subirá por la tarde a entre 1.000 y 1.400 metros.

Las temperaturas bajarán durante el día en el tercio norte peninsular y subirán en el sur, y apenas cambiarán en el resto del país. Continuarán las heladas en la mayor parte del interior peninsular y se esperan vientos fuertes en Melilla y muy fuertes en el litoral valenciano y Baleares.

PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, el próximo lunes seguirá muy inestable en todo el área mediterránea, aunque la intensidad de las precipitaciones empezará a remitir; no obstante, todavía seguirán produciéndose lluvias en Baleares y en las comunidades litorales mediterráneas, con nevadas por encima de entre 800 y 1000 metros en las zonas prelitorales.

Para el lunes disminuye la probabilidad de precipitaciones en Canarias, aunque no se descartan lluvias ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve. El viento seguirá fuerte en las zonas marítimas y tenderá a amainar y las temperaturas no experimentarán cambios importantes.

El martes, el miércoles y el jueves serán días de transición porque irá disminuyendo progresivamente la inestabilidad en el Mediterráneo, aunque podría llover débilmente el martes en Baleares y Melilla. Por el contrario, el miércoles comenzaría a aumentar la inestabilidad por el noroeste peninsular, con probables lluvias en Galicia, sobre todo en su extremo occidental, que se extenderán a toda la vertiente atlántica peninsular. Las temperaturas descenderán ligeramente durante esas tres jornadas.

A partir del viernes de la próxima semana se reducirá la inestabilidad atmosférica apreciablemente, aunque todavía existe la probabilidad de precipitaciones y nevadas débiles y dispersas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular y, con algo más de probabilidad, en el litoral atlántico de Galicia, el Cantábrico oriental y los Pirineos. Las temperaturas apenas cambiarán desde el viernes hasta el domingo.

