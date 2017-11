OTRA SEMANA SIN LLUVIAS

"No podemos dar la buena noticia de que esta semana llegarán lluvias importantes a la península. Sólo se producirán algunas en Galicia y en el Cantábrico, el viernes y el sábado, pero serán débiles, no significativas", explicó este lunes Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a Servimedia, en su predicción semanal del tiempo.

"Lo más significativo de este martes es que todavía soplará el viento muy fuerte en el nordeste y Baleares y a casua de ese viento habrá mala mar tanto en Cataluña como en el archipiélago balear", agregó del Campo, que subrayó que "el aviso rojo en Menorca, por olas de más de ocho metros y vientos fuertes", seguirá activo mañana.

Los vientos también superarán los 110 kilómetros por hora, no sólo en la zona de Menorca, en donde podría caer algún chubasco, sino también en los Pirineos.

"En el resto, cielo despejado y pocas nubes, nieblas en la meseta norte y subida de temperaturas diurnas en el norte, aunque "por la noche bajarán y se registrarán heladas en zonas de montañas, en Pirineos, que serán intensas y también en las mesetas".

El miércoles, en lo climatológico, será un día muy parecido al del martes, según del Campo, "lo unico que cambia es que el viento que sopla fuerte en Baleares y Cataluña, comenzará a amainar por la tarde, mientras que será fuerte el viento de Levante, en el Estrecho. No se esperan lluvias en ningún punto del país".

El jueves es un día con una situación anticiclónica muy estable, lo que conlleva "cielos muy despejados, aunque es posible que a última hora del día se acerque un frente a Galicia, que podría dejar lluvia por la noche".

"De cara al fin de semana, ese frente, a lo mejor, penetra un poco más y podría dejar lluvias en Galicia, Cantábrico y quizás en puntos de la cabecera del Ebro", señaló el portavoz de la Aemet, quien lamentó que en el resto de la península "el tiempo seguirá siendo estable, sin lluvia y las temperaturas siguen igual", aunque podría producirse algún chubasco en Baleares y en el Mediterráneo, el sábado y el domingo.

