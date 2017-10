FEDEPE PREMIA A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA DE BALONCESTO, A LA DISEÑADORA PURIFICACIÓN GARCÍA Y A MARÍA ESCARIO EN LA XXVI EDICIÓN DE SUS PREMIOS

Google Plus

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) hizo entrega este miércoles de los galardones a todos sus premiados en la XXVI edición de los Premios Fedepe, que distinguen la labor de las mujeres en la esfera de la economía, la sociedad y la cultura, y de las empresas, entidades y medios de comunicación que han favorecido e impulsado el papel de la mujer en el ámbito laboral.

La gala de entrega de galardones tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid y contó con la presencia del secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo; de la presidenta de Fedepe, Ana Bujaldón, y del presidente del CSIC, Emilio Lora, entre otras personalidades del mundo de la empresa, la política, la cultura y las finanzas.

Durante su intervención, Riesgo se mostró convencido de que "el futuro del empleo tiene nombre de mujer". "A más mujeres, más progreso. La igualdad en el empleo es un tema crucial para nuestro Ministerio", destacó.

En este sentido, recordó que se ha recuperado todo el empleo femenino perdido durante la crisis. "Hoy en nuestro país hay más mujeres trabajando que nunca. No podemos permitirnos tener una tasa de actividad femenina menor que la de Europa", afirmó.

Asimismo, Riesgo indicó que "queda mucho trabajo por hacer" en relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres, al tiempo que incidió en la necesidad de retener el talento femenino dentro de las empresas, además de atraer al mercado laboral a aquellas mujeres que todavía no participan en el mismo porque continúa habiendo barreras que les impiden acceder a él.

Para Ana Bujaldón, "avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres es mejorar el mundo". "Solo juntos lograremos derribar los muros de la desigualdad y los prejuicios que impiden el ascenso de las mujeres en el ámbito profesional. Avanzar en la sororidad y tomar la iniciativa, aprovechando y creando oportunidades, luchando sin miedo por nuestros sueños", dijo.

"Muchos insisten en negar una realidad con la que convivimos todos los días. Es la denominada 'posverdad', tan de actualidad en estos tiempos. Equiparación salarial, corresponsabilidad, procesos de selección basados en méritos y horarios racionales son solo algunas de las asignaturas pendientes. Y es que queda aún mucho por hacer", insistió.

La presidenta de Fedepe recordó asimismo que "son tiempos difíciles, tristes e inquietantes los que vive el país", una situación que, como al conjunto de la ciudadanía española, "le preocupa mucho a Fedepe". En este sentido, se mostró convencida de que "el progreso viene de la mano de la paz, el sentido común y las ganas de construir juntos".

Por su parte, el presidente de CSIC indicó que en los países de la OCDE "la injusta inequidad de género se ha ido reduciendo, pero aún queda un largo camino por recorrer, incluso en los países más igualitarios".

Lora presumió de que el CSIC es pionero en la toma de conciencia de "la inequidad que hay en la sociedad respecto a las mujeres, la lentitud de ese proceso de igualdad y la dificultad de superar inercias y prejuicios". También se comprometió "a seguir con la política del CSIC de perseguir la paridad" y animó a Fedepe "a continuar con esa lucha no sólo por una sociedad justa, sino también eficiente".

En esta edición, las premiadas fueron: la directora general Google España y Portugal, Fuencisla Clemares; la diseñadora Purificación García; la Selección Española Femenina de Baloncesto; la fundadora de Clarity, Rebeca Minguela; Vodafone por el proyecto 'Reconnect'; la periodista, María Escario, y la cofundadora de Guernica37, Almudena Bernabéu.

Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina, los Premios Fedepe 2017 están patrocinados por CaixaBank, con la colaboración de Campofrío, Mahou-San Miguel, IKEA España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Servimedia, y cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Estos galardones comenzaron su andadura en 1989 y, desde ese momento, se han convertido en una fecha señalada en el calendario de las mujeres empresarias y directivas en España, de empresas e instituciones y de la sociedad en general. Los Premios Fedepe se han constituido de esta manera en un instrumento eficaz para visibilizar tanto el liderazgo como la gestión en femenino. Con ellos, la Federación hace una invitación a la sociedad para trabajar codo con codo en la consecución de un escenario profesional y laboral digno de las capacidades y cualificación de las mujeres que tienen voluntad de dirección y liderazgo.

