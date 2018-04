EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA PRESIDE LA ENTREGA DE LOS ‘PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL’

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, presidió este domingo la gala de entrega de la 11ª edición de los ‘Premios de Cultura Gitana 8 de Abril’, que reconocen los méritos de personalidades e instituciones –gitanas y no gitanas- que desde distintos ámbitos artísticos, sociales y académicos contribuyen a la difusión y el enriquecimiento de la cultura gitana. Esta edición estaba dedicada a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978.



Benzo afirmó que “estos premios, que se hacen públicos con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebra cada año el 8 de abril, constituyen, sin duda alguna, el mejor modo de poner en valor la aportación que la cultura gitana ha realizado y realiza al patrimonio cultural común, no sólo de España, sino también de Europa y mundial”.

En el acto se entregó el premio en la categoría ‘Artes Escénicas’ a la bailaora Antonia Amador 'La Chana'; en ‘Pintura y Artes Plásticas’, al Museum of Romani Culture de Brno de República Checa; en ‘Música’, al guitarrista Pepe Habichuela; en ‘Comunicación’, a Sebihana Skenderovska, vicepresidenta del European Roma and Travellers Forum (Consejo de Europa), y en ‘Investigación’, a la Universidad Alcalá de Henares.

El premio ‘A la concordia’ fue para Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional; la actriz Coco Reyes se llevó el de ‘Jóvenes Creadores’; el campeón del mundo de Muay Thai el de ‘Deporte’, y en la categoría ‘Toda una trayectoria’ fue para ‘Gitanos y Gitanas del Sacromonte granadino’.

Fernando Benzo manifestó también el compromiso de su Departamento en seguir apoyando al Instituto de Cultura Gitana, una fundación del sector público estatal cuyos objetivos son el desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas y la difusión de su conocimiento a través de estudios, investigaciones y publicaciones. “De hecho, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la subvención nominativa que anualmente le concedemos se incrementa en un 9,5%, frente al 4,92% que sube el conjunto de la Secretaría de Estado”, afirmó.



