CATALUÑA. LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN AGRADECE A LOS MEDIOS SU "LABOR EXTRAORDINARIA" EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO CATALÁN

Google Plus

La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, ha agradecido a los medios la "labor extraordinaria" que están prestando en la información sobre el conflicto catalán.

Durante unas jornadas sobre periodismo organizadas por la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) y la Fundación Bancaria 'la Caixa', Martínez Castro afirmó que "sabemos las presiones que están sufriendo en muchos casos, sobre todo las personas que están trabajando en Cataluña, y es importante que sepan que cuentan con todo el apoyo de la sociedad y con el agradecimiento del Gobierno”.

La secretaria de Estado dijo que en Cataluña se han puesto en marcha prácticas como amordazar a la oposición en el Parlamento, intimidar al discrepante, manipulación informativa masiva, amordazar, intimidar y acosar a los periodistas y a las empresas que están haciendo su trabajo.

Tras señalar que el Periodismo es “lo que nos ayuda a distinguir lo que es verdad y lo que no lo es” y que “el buen periodismo es el que consigue limpiar el debate público de las mentiras tóxicas”, Martínez pidió a los medios que contribuyan a la serenidad: “A todos nos duele lo que pasa y nos inquieta, pero España es un país extraordinario con instituciones sólidas”.

La secretaria de Estado afirmó que ante la proclamación unilateral de la independencia catalana, nadie debe tener dudas de la determinación del Gobierno para defender la ley ni de que éste cumplirá con su obligación y contará con el apoyo de la sociedad.

ACOSO

La presidenta de la FAPE, Elsa González, condenó el acoso que sufren muchos periodistas estos días en Cataluña. “Amenazas, gritos y presiones que soportan, sin más, pero que crean un clima de amedrentamiento entre la censura y la autocensura. Esto no puede ocurrir en una sociedad democrática como la nuestra, donde la pluralidad y las diferentes líneas editoriales constituyen el gran baluarte de las libertades”, dijo.

González se refirió a la situación del periodismo y remarcó que el sector ha sufrido una de las crisis más agudas y la quiebra de negocio ha obligado a los medios a reaccionar a marchas forzadas. “Lo hicimos, seguramente, tarde y, a veces mal”, dijo.

Según la presidenta de la FAPE, con la crisis se perdieron miles de puestos de trabajo, se rebajaron los salarios, cerraron medios y la calidad se resintió, en muchos casos. “Para colmo, muchos jóvenes no diferencian actualmente el papel de los medios de comunicación de las redes sociales”, añadió, lo que supone uno de los motivos por los que la FAPE se ha reunido con las formaciones políticas y con el ministro Íñigo Méndez de Vigo para que el Pacto por la Educación recoja el estudio de la función de los medios en la Secundaria.

Respecto al futuro del periodismo, Elsa González afirmó que “el periodismo sin apéndices, que es riguroso y ético, es imprescindible y saldrá adelante”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso