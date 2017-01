EL PRIMER SATÉLITE DE LA PLATAFORMA EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES SMALLGEO ES ESPAÑOL

- Se lanzará el próximo 28 de enero. El primer satélite del sistema SmallGeo de la Agencia Espacial Europea (ESA) será operado por una empresa española: Hispasat.

Con tres toneladas de peso y cinco metros de largo, el Hispasat 36W-1 (H36W-1) será puesto en órbita el próximo 27 de enero desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana Francesa (a las 02.00 del día 28 hora peninsular española).

“Será un satélite de pequeño tamaño con una vida útil estimada de 15 años, y entre sus novedades destaca la inclusión de antenas reorientables para dirigir la transmisión hacia donde más se necesite y de un procesador para tratar los datos a bordo. Entre otras cosas, permitirá viodeoconferencias entre satélites de pequeño tamaño y reducir el tiempo de retardo”, explicó a la prensa el director técnico y de operaciones de Hispasat, Antonio Abad.

Hasta ahora, los satélites pequeños se comunicaban mediante nodos centrales, y este nuevo sistema de telecomunicaciones hará posible la transmisión directa, “reduciendo costes y mejorando la versatilidad”.

Según la presidenta de Hispasat, Helena Pisonero, este nuevo sistema “da respuesta a la necesidad de mayor flexibilidad por parte de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones” en Europa, de cara a abaratar costes y mejorar la calidad del servicio.

AHORRAR COSTES

El objetivo de la ESA cuando hace 10 años puso en marcha SmallGeo fue precisamente conseguir satélites “más versátiles y de pequeño tamaño”, ya que al reducir la masa, también disminuyen los costes de producción, transporte y lanzamiento.

“Este era un producto que no existía en Europa, sí en otras regiones, y que el mercado demandaba”, indicó Pisonero.

Desarrollada por el fabricante alemán OHB System, la plataforma SmallGeo busca albergar una gran variedad de satélites comerciales para la oferta de servicios de televisión, servicios multimedia, acceso a Internet, telefonía móvil y fija, etc.

El Hispasat 36W-1, que ya se encuentra en Kourou, alberga 20 transpondedores en banda Ku y posee capacidad adicional de hasta tres transpondedores en banda Ka sobre la Península Ibérica y Canarias.

Gracias a él, Hispasat situará su primer satélite sobre la órbita de 36 grados, lo que aportará a la flota nuevas coberturas optimizadas en Sudamérica, Europa y las Islas Canarias.

SEÑAL MÁS RÁPIDA Y LIMPIA

El nuevo procesador de este satélite vuelve a generar la señal recibida para transmitirla a la Tierra limpia de ruidos y errores, por lo que la calidad que reciben los clientes es mucho mayor que la obtenida por medio de satélites tradicionales.

Además, parte del procesado que suele realizarse en Tierra se podrá hacer a bordo del Hispasat 36W-1, lo que simplifica considerablemente la arquitectura de la red y permitirá optimizar los terminales de usuario en tamaño y potencia.

Esto simplificará los enlaces que requerían un doble salto de satélite, consiguiendo una disminución de la latencia y un ahorro en segmento espacial.

Por su parte, la antena DRA-ELSA (Direct Radiating Array-Electronically Steerable Antenna) embarcada en el satélite permite reorientar los haces de recepción, cuya posición es controlada electrónicamente desde la Tierra y puede cambiarse en cualquier momento, de modo que el satélite se adapta a nuevas necesidades de los clientes a lo largo de toda su vida útil.

El nuevo satélite de Hispasat se ha desarrollado con una amplia participación de la industria espacial española, financiada a través de la contribución de España a la Agencia Espacial Europea. En particular, Airbus Defence and Space España ha fabricado la antena activa ELSA, y Thales Alenia Space España es la responsable del procesador RedSAT.

Otras empresas españolas del sector han participado en el aprovisionamiento de diversos sistemas.

Su presupuesto ronda los 230 millones de euros, mientras que el conjunto del proyecto SmallGeo ha contado con cerca de 400 millones de euros de financiación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso