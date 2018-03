SANTACANA TERMINA ANTES DE TIEMPO SU PARTICIPACIÓN EN PYEONGCHANG AL SALTARSE UNA PUERTA EN LA PRIMERA MANGA DEL SLALON

Google Plus

La última prueba con participación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 terminó antes de lo esperado, ya que Jon Santacana se saltó una de las primeras puertas de la primera manga del eslalon y no pudo terminar la que probablemente será la última intervención del esquiador ciego y su guía Miguel Galindo en unos Juegos Paralímpicos.



Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), Santacana y Galindo no pudieron optar por tanto a disputar la que habría sido su segunda medalla en la competición y la décima en su cuenta particular de metales en Juegos Paralímpicos.

El equipo español cierra por tanto su participación en Pyeongchang 2018 con un balance de dos medallas, la plata de Santacana y Galindo en la supercombinada y el bronce de Astrid Fina en snowboard cross.

Mañana, domingo, tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Pyeongchang la ceremonia de clausura, con la que se pondrá el colofón a los Juegos coreanos. Será a las 12.00 (hora española) y se podrá seguir por Teledeporte y rtve.es.



