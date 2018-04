CÍRCULO DE LA SANIDAD: “LA SANIDAD EN ESPAÑA REQUIERE DE UN PLAN FUNCIONAL QUE DETERMINE CÓMO ABORDAR LOS RETOS DE FUTURO”

Google Plus

El Círculo de la Sanidad, entidad que agrupa a 25 directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), aseguró con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, que “la sanidad en España requiere de un plan funcional que determine cómo abordar los retos de futuro”.



Así lo manifestó el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, en una entrevista concedida al programa ‘Madrid a la vista’ de M-21 Radio, recogida por Servimedia, quien apuntó que “en España tenemos muchos retos, y no fáciles de abordar”.

Por ello, propuso la creación de un plan funcional para ver hacia dónde va la medicina y otro estratégico para abordar cómo reordenar el modelo y cómo abordar los cambios que van a venir derivados de la innovación tecnológica y la farmacología.

Además, el presidente señaló la cronicidad y el envejecimiento como dos grandes desafíos que “no tienen que ir necesariamente de la mano, ya que cada vez hay más personas jóvenes con enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes que, cada vez producen menos muertes, pero son patologías de por vida”.

Pese a los retos de futuro, el presidente del Círculo de la Sanidad subrayó la “enorme calidad” del sistema sanitario español. “Tenemos muy buena salud en España. Prueba de ello es que somos el segundo país del mundo en esperanza de vida; eso significa algo y es importante”, agregó.

Por ello, incidió en la necesidad de ir adoptando medidas que permitan garantizar la atención del SNS a largo plazo, puesto que “queremos que sea sostenible este modelo de salud, que no solo es imitado, sino envidiado por otros países”.

Además, puso de manifiesto la importancia de que exista una mayor armonización entre comunidades autónomas en los servicios que se prestan y la forma de proceder; de apostar por la colaboración público-privada cuando ello suponga una mayor rentabilización de recursos públicos, y de mejorar la situación del mercado laboral.

“Somos un país con una sanidad magnífica, con la segunda mayor esperanza de vida, pero todo esto tiene un coste. Si no somos capaces de bajar el paro y generar empleo, difícilmente vamos a poder mantenerlo”, concluyó Ángel Puente.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso