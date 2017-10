SANIDAD RECUERDA EN UNA CAMPAÑA QUE LOS ANTIBIÓTICOS NO SON EFICACES CONTRA LOS VIRUS

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordará que los antibióticos no son eficaces contra virus como el de la gripe, en una campaña con el lema ‘Antibióticos, tómatelos en serio’, que se emitirá en televisión y redes sociales del 1 al 15 de noviembre.

Este departamento ministerial, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), lanzará mañana esta campaña publicitaria para concienciar a la sociedad sobre la importancia del uso prudente de los antibióticos.

El objetivo del anuncio es dar a conocer los riesgos del uso irresponsable de estos fármacos en personas y animales para revertir aquellos comportamientos que lo fomentan. El mensaje principal se centra en el peligro que representa para la salud de todos el autoconsumo de antibióticos, una de las principales causas del desarrollo de bacterias resistentes.

Los materiales de la campaña, que también se promoverá en redes sociales, estarán disponibles en el link 'https://www.aemps.gob.es/informa/campannas/campana-antibioticos/home.htm'.

La difusión de esta campaña es una de las actividades programadas en el marco del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que se celebra cada 18 de noviembre.

Uno de los mensajes principales de la campaña es que los antibióticos no curan las infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe, y únicamente son eficaces para combatir las infecciones bacterianas: “Los antibióticos nos ayudan a tratar infecciones causadas por bacterias, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos dejan de funcionar, poniendo en riesgo la salud de todos. Pon de tu parte para que sigan curando”.

Según recordó Sanidad, el uso equivocado o incorrecto de los antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelven resistentes frente a futuros tratamientos. Esto representa un riesgo para la salud, y no sólo para la persona que ha tomado los antibióticos de forma inadecuada, sino también para cualquier otra persona que pudiera contraer la bacteria resistente más adelante.

La campaña ‘Antibióticos: tómatelos en serio’ ha contado con un presupuesto total de 470.000 euros y ha sido desarrollada como parte de las acciones del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).



