UGE SANGIL SUSTITUIRÁ A JESÚS GENERELO AL FRENTE DE LA FELGTB

La actual responsable de Educación y Laboral de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Eugenia Sangil, sustituirá a Jesús Generelo al frente de esta organización tras el congreso que celebrará el colectivo este próximo fin de semana en Madrid, al no haber más candidatos que concurran a presidir la federación.



La canaria Uge Sangil, como se la conoce en el activismo LGTB, es educadora social y trabaja en un centro para personas con discapacidad física y psíquica. Fundó la asociación LGTB Algarabía con sede en Tenerife, entidad que presidió durante ocho años.

Será ella a quien ceda el testigo el actual presidente de la Felgtb, Jesús Generelo, en un momento en el que se está tramitando uno de los textos legislativos más importantes para el colectivo en el Congreso de los Diputados y que, entre otros avances, pretende blindar los derechos de las personas transexuales: la Ley de Igualdad LGTB.

Durante el mandato de Generelo, que se estrenó como presidente en marzo de 2015, se han impulsado otras muchas iniciativas en favor del colectivo LGTB, desarrollándose por primera vez en España el ‘World Pride’, celebrado en Madrid el año pasado y que situó a la ciudad como capital mundial del Orgullo LGTB.

Uge Sangil será previsiblemente -al no haber más candidatos- la tercera mujer al frente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, después de Beatriz Gimeno –que sustituyó al histórico Pedro Zerolo- y Boti García.

En el Congreso, que se celebrará en la sede de Fundación ONCE de la calle Sebastián Herrera de Madrid, se renovará el equipo coordinador y supondrá el cese de responsabilidades de la propia Boti García o de otros activistas como Santiago Redondo, Amanda Rodríguez, Rubén López y Charo Alises, que no renovarán su cargo.



