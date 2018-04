UGE SANGIL, NUEVA PRESIDENTA DE FELGTB: “EL PP NO ESTARÁ EN LA CABECERA DEL ORGULLO”

Google Plus

La nueva presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Uge Sangil, ha tomado el relevo de Jesús Generelo tras un congreso celebrado en Madrid y asegura que el PP “no será invitado” a la manifestación del Orgullo LGTB de 2018, después de que los populares participaran el año pasado por primera vez en la historia.



“El PP no estará en la cabecera del Orgullo, nuestra confianza ha sido papel mojado y no se merece estar”, informó la nueva representante del colectivo LGTB en declaraciones a Servimedia. Su negativa se debe a que los populares trataron de frenar la conocida como Ley de Igualdad LGTB con una alternativa "descafeinada" pese a los compromisos alcanzados.

En concreto, el Partido Popular firmó una serie de compromisos –como el resto de partidos y entidades- para poder formar parte de la cabecera de la manifestación del Orgullo Mundial LGTB (World Pride) celebrado el año pasado en Madrid. Entre esos acuerdos estaba facilitar la tramitación de dicha ley, algo que para la presidenta de la Felgtb está “pasado por agua”.

El documento está firmado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, y brinda su apoyo a la proposición de ley impulsada por la federación LGTB, que los populares llegaron a tachar de “delirante”.

El antecesor de Sangil, Jesús Generelo, acusó la semana pasada a los populares de “traición” por este mismo hecho. La ausencia del PP en la manifestación de este año romperá así con la unidad conseguida en la edición pasada, cuando los principales partidos encabezaron la manifestación en defensa de los derechos del colectivo LGTB junto a los activistas.

Sangil es educadora social y trabaja en un centro para personas con discapacidad física y psíquica. Fundó en 2005 la asociación LGTB Algarabía, con sede en Tenerife, entidad que presidió durante ocho años.

Ahora es la tercera mujer en presidir la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales tras Beatriz Gimeno –que sustituyó al histórico Pedro Zerolo- y Boti García. En el Congreso celebrado en las instalaciones de Fundación ONCE de la calle Sebastián Herrera de Madrid también se ha renovado el equipo coordinador y ha supuesto el cese de responsabilidades de activistas como Boti García, Santiago Redondo, Amanda Rodríguez, Rubén López o Charo Alises.



