EL CERMI PIDE SANCIONAR AL MUSEO SOROLLA DE MADRID POR SUS "GRAVES DEFICIENCIAS DE ACCESIBILIDAD"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sancione a la Casa Museo Sorolla de Madrid por sus “graves deficiencias de accesibilidad universal”, lo que impide a las personas con discapacidad acceder y disfrutar de esta pinacoteca en igualdad de condiciones.



En un comunicado difundido este sabado, el Cermi recuerda que ha denunciado en reiteradas ocasiones los déficits de accesibilidad de este recinto, obteniendo como respuesta que se trata de un bien de interés cultural, “como si eso fuera una coartada para no dotar de accesibilidad al recinto”.

“Dicha consideración, si cabe, debería ser un motivo más para hacer de este Museo un lugar accesible, de modo que puedan acceder en igualdad de condiciones las personas con movilidad reducida”, agrega el Cermi.

El pasado verano la Subdirección General de Museos Estatales aseguró que se había puesto en marcha un proyecto de ampliación y mejora de las infraestructuras de este edificio, que tiene como fin prioritario garantizar la accesibilidad de esta institución, en fase de redacción de anteproyecto básico y un presupuesto estimado de más de 4,7 millones de euros.

Pero la plataforma representativa de la discapacidad en España critica que este tipo de promesas no terminen nunca de materializarse en la práctica, por lo que exige “soluciones de accesibilidad inmediatas que no dilaten más la discriminación de acceso y disfrute a la obra del pintor valenciano”.

INFRACCIÓN GRAVE

En el escrito dirigido a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, el Cermi expone que la falta de accesibilidad en el Museo Sorolla constituye una infracción administrativa grave, al tratarse de un incumplimiento de las exigencias de accesibilidad recogidas en la legislación española, y que obliga a que todos los bienes, servicios y entornos de interés público fueran plenamente accesible antes del 4 de diciembre de 2017.

De esta forma, en su queja, el Cermi demanda a la Dirección General el inicio de la actuación administrativa que permita comprobar los hechos denunciados y la instrucción del expediente oportuno con la imposición de la sanción correspondiente. Además, urge a que se obligue a realizar las actuaciones de accesibilidad pertinentes que resuelvan el problema denunciado en el menor tiempo posible.



